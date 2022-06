La nuova serie di Kate Winslet porta di nuovo la forma di HBO. L’acclamata attrice di Titanic e The Reader resta così di nuovo in casa della rete via cavo che le ha fatto guadagnare i premi più prestigiosi nella passata stagione televisiva grazie a Omicidio a Easttown.

La nuova serie di Kate Winslet sarà limitata ed è basata sul romanzo di Hernan Diaz dal titolo Trust. II diritti del libro sono stati acquisiti dalla HBO dopo un mercato competitivo. Stando ai primi dettagli svelati da Variety, il progetto televisivo è attualmente in fase di sviluppo e la produzione è alla ricerca di uno sceneggiatore in grado di adattare il romanzo allo schermo.

Oltre a recitare, Kate Winslet sarà la produttrice esecutiva. Lo scrittore Hernan Diaz sarà anche lui produttore esecutivo. La storia segue quella di un ricco finanziere che dopo aver letto una sua biografia non autorizzata e inesatta, chiede a una segretaria di scrivere il suo libro di memorie per chiarire le cose su di lui e sulla sua defunta moglie. La donna, tuttavia, si sente a disagio perché è consapevole che sta riscrivendo la storia e il ruolo che la moglie ha avuto in essa.

Per Omicidio a Easttown, Kate Winslet ha vinto l’Emmy Award come migliore attrice in una serie limitata. In precedenza aveva vinto nella stessa categoria nel 2011 per la serie HBO Mildred Pierce. La Winslet è anche nota per le sue sette nomination all’Oscar, incluse quelle per Titanic, Iris e Little Children. Nel 2009 ha vinto l’Oscar come migliore attrice protagonista per il suo ruolo nel film The Reader.

Trust è stato pubblicato il 3 maggio 2022, ricevendo ottime recensioni. Il primo romanzo di Diaz, In the Distance, è stato finalista per il Pulitzer e per il PEN/Faulkner Award.

