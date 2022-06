Impossibile non conoscere la PS5: si tratta di una tra le console maggiormente apprezzate in tutto il mondo. Rispetto alla generazione precedente, questo nuovo dispositivo è in grado di garantire delle prestazioni dal punto di vista grafico a dir poco impressionanti. Un elevato livello di realismo, definizione in 4K e una potenza spaventosa sono le principali caratteristiche della PS5, già richiestissima da parte degli appassionati di videogiochi.

I giochi PS5 più apprezzati su Amazon

In tanti si chiedono se convenga divertirsi con i giochi PS4 che sono compatibili con la nuova console oppure puntare su dei titoli rilasciati appositamente per la PS5. Non c’è dubbio che, sotto il profilo grafico, non ci sia paragone. Infatti, i giochi ideati e sviluppati appositamente per la console di nuova generazione del colosso Sony possono contare su una grafica davvero incredibilmente realistica, in grado di mettere a disposizione dei giocatori ambienti e scenari più unici che rari, tutti da esplorare.

Horizon Forbidden West – Standard Edition

Ecco uno di quei titoli che stanno facendo la storia del genere azione-RPG. Dal comparto audio 3D in grado di garantire un’esperienza di gioco ancora più immersiva, fino ad arrivare a un percorso di gioco coinvolgente e divertente, grazie alla presenza di numerose missioni secondarie, passando per una grafica d’altissimo livello. Horizon Forbidden West è un netto passo in avanti rispetto al primo capitolo della saga.

Horizon: Forbidden West - Standard Edition - PlayStation 5

Effettua il pre-ordine per ricevere questi bonus digitali nel gioco...

Demon’s Souls PS5

Ecco un altro videogioco tra i più apprezzati del genere Action-RPG. Come non amare, d’altro canto, questo nuovo titolo per PS5: si tratta di un vero e proprio remake di un titolo leggendario per chi ama il genere RPG dark fantasy, in cui una colonna sonora eccezionale e degli effetti grafici impressionanti, rendono questo titolo ancora più amato e ricercato.

Vampire The Masquerade – Swansong PS5

Stiamo parlando di uno tra i più affermati e apprezzati titoli facenti parte del genere RPG. Non siamo di fronte a un’esclusiva PlayStation, ma poco importa, visto che il comparto grafico e non solo che vi troverete di fronte. Pazzesco l’audio 3D, significativi i miglioramenti in tema di rompicapo da risolvere: Vampire The Masquerade Swansong si può considerare ormai un punto di riferimento a tutti gli effetti per tutti quei gamer appassionati del genere RPG investigativo.

Vampire: The Masquerade - Swansong - - PlayStation 5

UN GIOCO NARRATIVO CON UN VERO SISTEMA RPG Gameplay simile a Detroit:...

Gran Turismo 7 – Standard Edition

Ecco quello che, senza ombra di dubbio, è il miglior simulatore di guida sul mercato dei videogame. La settima generazione ha portato in dote ancora miglioramenti dal punto di vista grafico, ma anche un feedback tattile su controller DualSense che non ha eguali. Il tutto per garantire un’esperienza di guida ancora più completa e coinvolgente.

Gran Turismo 7 - Standard Edition - PlayStation 5

Con oltre 420 auto disponibili in Brand Central e nel concessionario...

Elden Ring Launch Edition – PS5

Si tratta di un titolo che fa parte del genere Action-RPG, open world: non è un’esclusiva Playstation, ma può contare su alcune caratteristiche davvero degne di nota. Ad esempio, i gamer avranno l’opportunità di andare alla scoperta di una serie di contenuti praticamente infinita, senza dimenticare un level design che ha ben pochi eguali. Le sfide contro i boss vi daranno un bel po’ di filo da torcere, anche se avete una notevole esperienza con questo tipo di videogame. Insomma, Elden Ring ha tutto per diventare un vero e proprio capostipite degli open world del futuro. Punti deboli? Non esistono, non perdete l’occasione di acquistarlo e lanciarvi subito all’avventura.

