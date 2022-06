Ci sono ulteriori indiscrezioni che dobbiamo prendere in esame oggi 27 giugno per quanto riguarda l’iPhone 14 Pro, soprattutto a proposito del tema Always-ON Display. Dopo i primi riscontri non del tutto incoraggianti in merito alla durata della batteria di questa famiglia, come abbiamo avuto modo di constatare nel giorni scorsi con un primo articolo a tema, stamane occorre concentrarsi su un altro aspetto che potrebbe fare la differenza per il pubblico Apple. Almeno per quanto concerne il pubblico da sempre interessato all’arrivo di questo plus a bordo dei melafonini.

Cosa possiamo aspettarci dall’iPhone 14 Pro con Always-ON Display: le ultime sulla scheda tecnica

Allo stato attuale, quali sono le informazioni venute a galla a proposito del nuovo iPhone 14 Pro? In attesa della sua uscita sul mercato, con appuntamento che potrebbe essere spostato ad ottobre secondo le ultime indiscrezioni, possiamo rifarci alle parole di Gurman, tra i principali addetti ai lavori a proposito dei nuovi progetti di Apple. Nella sua ultima newsletter per Bloomberg, infatti, afferma che come riscontrato con l’Apple Watch, il prossimo iPhone 14 Pro dovrebbe essere sarà in grado di mostrare widget che mostrano meteo, calendari, azioni, attività e altri dati.

Al contempo, lo schermo dovrebbe restare a bassa luminosità e frame rate. Occhio anche alla probabile impostazione destinata allo stesso iPhone 14 Pro, con la quale si dovrebbe impedire a tutti di visualizzare i dati sensibili sulla schermata di blocco. Detto questo, Always-ON Display sarà probabilmente anche in grado di mostrare l’ora, la data e l’indicatore delle notifiche non lette.

Quanto alle tempistiche, è probabile che Apple lanci la serie a settembre come al solito, anche se i modelli Pro e Pro Max dovrebbero essere dotati di display sempre attivi, vedendo la luce magari ad ottobre. Ovviamente, la funzione potrebbe arrivare ai modelli standard in futuro.