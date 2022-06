Per la batteria degli iPhone 14 potrebbe non esserci un vero salto di qualità rispetto alla generazione precedente iPhone 13. In queste ore, sta circolando su Twitter un’anteprima che potrebbe svelarci già l’amperaggio dei melafonini che verranno. La soffiata, naturalmente non ufficiale, proviene dal profilo Shrimp Apple Pro seguito anche dal noto analista Kuo.

Da che cosa si parte

Prima di dettagliare gli amperaggi dei modelli di iPhone 14, è il caso di esaminare il punto di partenza degli attuali iPhone 13. Questi ultimi hanno la seguente dotazione: c’è una batteria da 2.406 mAh sugli iPhone 13 Mini, gli iPhone 13 ne hanno una da 3.227mAh, ancora l’iPhone 13 Pro può contare su un’unità da 3.095mAh ed infine sull’iPhone 13 Pro Max la componente è da 4.352mAh.

Il punto di arrivo

Secondo quanto trapelato in queste ore, la capacità delle batterie non subirà un reale incremento, se non in un caso solo. Escludendo del tutto il modello Mini (non previsto per il 2022), solo l’iPhone 14 avrà un’amperaggio di 3279 mAh superiore a quello del suo predecessore (3227 mAh). L’iPhone 14 Max è un caso a se con 4325 mAh per la sua unità, mentre l’iPhone 14 Pro dovrebbe poter contare su un amperaggio di soli 3095 mAh rispetto ai 3200 mAh della sua controparte del 2021. In ultima battuta, l’iPhone 14 Pro Max avrebbe una batteria da 4323 mAh, di poco più piccola di quella dell’iPhone 13 Pro Max da 4352 mAh.

I dati appena forniti parlerebbero chiaro, se confermati. Apple non avrebbe lavorato ad un ampliamento della capacità della batteria nella quasi totalità dei casi. Magari l’obiettivo di progettisti e sviluppatori sarà quello di ottimizzare i consumi energetici grazie anche al buon lavoro svolto per iOS 16, ma ci si sarebbe comunque aspettati un passo in avanti per la componente hardware, non certo una riduzione dei mAh.

