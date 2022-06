Esiste un numero assistenza al quale rivolgersi se non si vede Canale 21, neanche dopo la sintonizzazione del proprio apparecchio televisivo? Il processo di refarming, ossia di riorganizzazione delle frequenze televisive, si sta per concludere in Campania in questa fine del mese di giugno. In molti hanno riscontrato, nei giorni scorsi, delle serie difficoltà nella visualizzazione della loro emittente preferita. I problemi non sono terminati del tutto ed è giusto indicare ai lettori interessati una strada percorribile per una immediata soluzione.

Se fallisce la sintonizzazione

Il ricorso al numero assistenza ufficiale dedicato a coloro per i quali non si vede Canale 21 ha senso se più tentativi di sintonizzazione non hanno portato alcun miglioramento nella visualizzazione della rete. Va ricordato che varrebbe la pena attendere il termine degli interventi tecnici per essere sicuri che la situazione non migliori. I lavori presso gli impianti di trasmissione termineranno in Campania domani 28 giugno. A partire dal 29 giugno, sarebbe dunque il caso di eseguire una risintonizzazione definitiva e finale del proprio televisore perché l’emittente potrebbe tornare ad essere fruita ma solo nella nuova posizione numero 10.

Se anche l’operazione appena indicata dovesse fallire, l’emittente locale ha messo a disposizione un numero assistenza al quale rivolgersi in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì. A chi non si vede Canale 21 è consigliato di chiamare il numero 081 7623990. In questo modo, si otterrà supporto dedicato da un operatore per tornare a vedere la propria rete preferita. Il tecnico di turno valuterà la casistica particolare per capire quali problemi possano ancora interferire con la corretta visualizzazione dei programmi, per poi individuare un rimedio personalizzato. Insomma, i problemi sarebbero risolvibili senza particolari difficoltà. La visione della rete è comunque confermata solo e unicamente nella nuova posizione numero 10 del nuovo digitale terrestre.

