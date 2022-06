Questo è il momento giusto di approfittare di un prezzo Xiaomi Smart Band 7 davvero competitivo su Amazon. Il riferimento è sia alla variante standard del dispositivo che a quella con modulo NFC. Per il ribasso dobbiamo ringraziare l’uscita commerciale della nuova Band 7 senza alcun dubbio, nella settimana che ora volge al termine. Proprio il via alle vendite del modello che segue l’esemplare 2021 ha contribuito subito a limare il valore dei device dell’anno scorso, veri campioni di incassi della categoria smartband.

Il prezzo della Xiaomi Band 6 è più basso che mai in queste ore. Per accaparrarsene una, bisognerà spendere su Amazon solo 32,77 euro. Stiamo parlando della versione base della band, quella che non ha modulo NFC e neppure assistente vocale Alexa integrato ma possiede comunque tutte le altre funzioni utili del dispositivo, dunque il tracciamento fino a 30 tipologie di allenamenti diversi, il controllo della frequenza cardiaca e dell’ossigenazione del sangue, così come ancora del sonno.

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'',... Nuovo display a schermo intero: 1.56" schermo AMOLED (49% più...

Tracciamento Sport: 30 modalità di allenamento per registrare il...

Lo sconto attuale è ragguardevole anche per lo Xiaomi Smart Band 6 NFC. dunque per il fitness tracker dell’anno 2021 che include anche il supporto NFC per pagamenti veloci e prevede anche l’ausilio di Alexa come assistente per la richiesta di informazioni. Il prezzo attuale è di 44,15 euro, con uno sconto sul prezzo di listino iniziale di ben 10 euro. Per la cronaca, un’altra promozione in corso per il modello in esame prevede anche l’acquisto di un pacchetto extra di cinturini nelle naunce nero, blu e arancio al costo di 20.52 euro.

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'',... Nuovo display a schermo intero: 1.56" schermo AMOLED (49% più...

Tracciamento Sport: 30 modalità di allenamento per registrare il...

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC, Orologio Smart Xiaomi, Controllo Vocale... Xiaomi Pay funziona con molte carte di credito e debito Mastercard...

Nuovo display a schermo intero: 1.56"Schermo AMOLED (49% più grande...

Con il lancio della nuova Xiaomi Smart Band 7 è probabile che il costo della Band 6 continuerà a restare relativamente basso con picchi di sconti ragguardevoli. Rinunciando a qualche novità del nuovo modello come lo schermo più ampio e il numero di modalità di allenamento maggiori, potrebbe davvero essere il caso di puntare sui modelli 2021 della serie, facendo un vero affare.

