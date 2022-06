Cesare Bocci conduttore bis. Dopo l’esperienza con Viaggio nella Grande Bellezza di Canale5, l’attore de Il Commissario Montalbano torna in casa Rai al timone di un nuovo programma televisivo. Stavolta sarà affiancato dalla figlia 22enne Mia, nata dal matrimonio con Daniela Spada.

Il nuovo talk show si chiama Imperfetti Sconosciuti e metterà a confronto venti adolescenti con i rispettivi genitori. Da una parte ci sono i giovani, la Generazione Z, che ha davanti a sé un modo di pensare più libero e senza freni. Dall’altra ci sono i genitori: esasperati, sconfortati, che non sanno più come gestire i propri figli dentro le mura domestiche. Lo scopo del talk snow è quello di far confrontare queste due generazioni per cercare di trovare un punto in comune, qualcosa che riesca a metterli in contatto e farli sentire un po’ meno “sconosciuti”.

Cesare Bocci e sua figlia Mia condurranno una serie di seconde serate, e anche per loro sarà l’occasione per parlare della loro situazione in famiglia. Legati tantissimo, a un certo punto Mia ha sentito il bisogno di separarsi dal suo nido per trovare la propria strada.

L’appuntamento con Imperfetti Sconosciuti è nella seconda serata di Rai3. L’azienda di Viale Mazzini cavalca così l’onda del confronto generazionale, argomento affrontato già dalla rete Rai2 con Il Filo Rosso, condotto da Paola Perego, Generazione Z di Monica Setta. Nella prossima stagione televisiva sarà invece affrontato da Pierluigi Diaco con Bella Mà.

Per quanto guarda l’altro programma condotto da Cesare Bocci, Viaggio nella Grande Bellezza, sappiamo che al momento è in pausa su Canale5. La scorsa settimana è stata riproposta la replica della puntata incentrata sul mistero di Padre Pio, mandata in onda in occasione del ventesimo anniversario della sua canonizzazione. Non sappiamo se sono in programmazione nuove puntate della trasmissione.

Continua a leggere su optimagazine.com.