Una nuova ed interessante promozione riguarda ancora una volta il servizio Amazon Music Unlimited. Infatti, i clienti nuovi iscritti possono attivarlo e gustarne le funzioni in maniera del tutto gratuita per un periodo di ben 4 mesi. Scopriamo insieme i dettagli, le condizioni e come funziona. Come ben sappiamo, Amazon Music è un servizio di streaming musicale sviluppato dall’e-commerce, ma le tante versioni di cui è caratterizzato potrebbero provocare un po’ di confusione e quindi è giusto dare alcune delucidazioni in merito.

Una volta assodato che la versione gratuita di Amazon Music è disponibile per tutti gli utenti anche senza la sottoscrizione di un abbonamento Prime, ci sono anche Amazon Prime Music, versione gratuita e inclusa nell’abbonamento per gli iscritti al servizio Prime e che prevede l’ascolto di più di 2 milioni di brani, privi di pubblicità e disponibili anche offline; e poi abbiamo la versione più completa, Amazon Music Unlimited, per cui è prevista la sottoscrizione di un abbonamento dal costo 9,99 euro al mese (dove si può scegliere il piano Individuale, Family ed Echo), che include più di 60 milioni di brani, anch’essi privi di pubblicità e con ascolto offline.

Ebbene, la nuova offerta promozionale riguarda proprio quest’ultima versione, valida da oggi 21 giugno fino al 13 luglio 2022 e con un utilizzo di ben 4 mesi di ascolto gratuito. Come già detto all’inizio dell’articolo, questa promozione è disponibile solo per i nuovi clienti: quest’ultimi, per usufruire della nuova ed interessante promozione del colosso statunitense, non dovranno fare altro che andare nella pagina dedicata e procedere con i seguenti passaggi: ‘Accedere col proprio account Amazon’, ‘Cliccare su Iscriviti, è gratis per 4 mesi’ e ‘Procedere con la fase di abbonamento’. Qualora voleste prendere visione dei Termini e Condizioni dell’offerta promozionale potete recarvi sulla pagina ufficiale di Amazon.it.

Continua a leggere su optimagazine.com