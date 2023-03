Amazon Music Unlimited torna gratis per 3 mesi per un’offerta a tempo limitato. La piattaforma di streaming musicale, che consente l’ascolto di oltre 100 milioni di brani, sarà disponibile per alcuni clienti in via gratuita per la durata di un intero trimestre, anche in modalità offline. La promozione resterà valida fino al 28 aprile 2023 rivolgendosi a quegli utenti che non sono mai stati iscritti al servizio a pagamento e che non hanno nemmeno beneficiato del periodo gratuito di 30 giorni.

Amazon Music Unlimited torna gratis per 3 mesi: per aderire all’offerta non dovrete fare altro che accedere al vostro account, cliccare sul banner ‘Iscriviti, è gratis per 3 mesi’ e finalizzare la procedura. Al termine del periodo promozionale di 3 mesi, il servizio si rinnoverà al costo di 9,99 euro al mese, almeno fino a che non deciderete di cessare l’abbonamento (anche prima dello scadere della prova gratuita di 3 mesi).

A questo punto, se rientrate nei termini dell’offerta (non dovrete avere mai utilizzato prima Amazon Music Unlimited, né tanto meno aver usufruito della prova gratuita di 30 giorni), non vi resta che aderire alla promozione, che ricordiamo avere una validità limitata in termini di tempo (potrà essere attivata entro e non oltre il 28 aprile 2023). Del resto, voi tutti conoscerete già la piattaforma di streaming musicale, seconda, per accessi, solo a Spotify, ma che sta progressivamente scalando la classifica dei servizi di musica in streaming più popolari. Il prezzo di 9,99 euro al mese è anche giusto per chi vorrà continuare ad usufruire del proprio abbonamento, ma intanto sarà anche bello godersi il periodo gratuito di 3 mesi. Nel caso in cui vogliate farci qualche domanda il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

