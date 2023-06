Amazon Music Unlimited gratis per 4 mesi per il Prime Day 2023: l’iniziativa è allettante, ma bisogna saperla cogliere per goderne. Vi ricordiamo che il Prime Day 2023 è in programma per l’11 e il 12 luglio, così da ottenere l’accesso a milioni di brani musicali e migliaia di playlist, anche offline. Chi conosce il servizio di streaming musicale di Amazon sa bene di cosa parliamo: la collezione di tracce, playlist e podcast è talmente ampia da perdere la testa, ve lo possiamo assicurare (in effetti, i soldi poi richiesti mensilmente o annualmente per usufruire del servizio saranno probabilmente ben spesi, a seconda delle passioni che nutrite).

L’iniziativa promozionale resterà valida fino al prossimo 12 luglio, ma è bene precisare che si rivolge solo a chi non è mai stato iscritto ad Amazon Music Unlimited e che non ha finora beneficiato del periodo di prova gratuito di 30 giorni (questa è l’unico requisito da rispettare per potersi avvalere della promozione). Per attivare la promozione bisognerà cliccare su questa pagina entro il 12 luglio, effettuare l’accesso al proprio account Amazon, cliccare su “Iscriviti, è gratis per 4 mesi” e completare la procedura, che ricordiamo essere riservata solo ai nuovi clienti, ovvero a quanti non hanno mai provato prima il servizio.

Una volta passati i 4 mesi gratuiti, l’abbonamento ad Amazon Music Unlimited si rinnoverà periodicamente al prezzo di 10,99 euro al mese, a meno che non siate voi a decidere di disattivare il servizio, anche prima della scadenza naturale della promozione (in tal caso, non pagherete nemmeno un euro, potendo comunque usufruire della promozione dei 4 mesi gratis fino alla sua scadenza naturale). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

