Il prezzo di Amazon Music Unlimited potrebbe presto aumentare, a partire da USA, UK e Germania. Il servizio di streaming musicale a pagamento del colosso dell’e-commerce passerà da 9,99 a 10,99 euro al mese per i clienti non iscritti ad Amazon Prime. L’aumento del canone mensile riprende un po’ quanto fatto dalla mela morsicata con Apple Music, che, nei mesi scorsi, aveva introdotto una rimodulazione simile. L’incremento del prezzo di Amazon Music Unlimited pare valere anche per gli studenti, ed è sempre pari a 1 dollaro/sterlina/euro al mese. Vi ricordiamo che nell’arco del 2022 erano già aumentati i piani Family e per gli iscritti ad Amazon Prime.

Amazon Music è il terzo servizio di streaming musicale al mondo (segue Spotify, che è primo stabilmente, ed Apple Music, che occupa la seconda posizione). Apple Music conta la metà degli utenti di Spotify, che a propria volta, nel corso del mese di ottobre, pare aver raggiunto i 195 milioni di abbonati a pagamento. Daniel Ek, cofondatore e CEO di Spotify, aveva lasciato intendere lo scorso autunno che il servizio di streaming musicale sta prendendo in considerazione l’ipotesi di aumentare il prezzo dell’abbonamento in alcuni Paesi, a partire dagli USA.

Per adesso basti sapere che sarà Amazon Music Unlimited a vedere aumentato il proprio canone mensile, a partire da USA, UK e Germania (seguiranno poi probabilmente altri Paesi, anche se, al momento, non si hanno notizie certe per quanto riguarda il mercato italiano). Diteci la verità, personalmente sareste disposti ad accettare la rimodulazione con questo piccolo ritocco verso l’alto o valuterete l’ipotesi di disdire il vostro abbonamento? Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com