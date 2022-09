In occasione dell’imminente Prime Day 2022 del prossimo mese di ottobre, il noto e-commerce ha ben pensato di offrire agli utenti una prova gratuita di Amazon Music Unlimited per un utilizzo di ben 4 mesi. Di solito, l’utilizzo gratis è di soli 30 giorni, ma, sulla spinta dell’attesissimo evento del colosso di Bezos, il periodo è stato esteso fino a 120 giorni. Un’iniziativa promozionale interamente dedicata al mondo della musica, che vi consentirà di avere accesso illimitato alla piattaforma di streaming musicale ascoltando più di 90 milioni di brani in HD ed in streaming sempre senza pubblicità, piena compatibilità con Alexa e i dispositivi compatibili, ascolto offline con skip illimitati e milioni di episodi di podcast.

L’offerta di Amazon Music Unlimited sarà attiva fino al prossimo 13 ottobre 2022 (precisamente fino alle ore 23.59) ed è riservata solo ai clienti che non si sono mai iscritti al servizio e che non hanno mai usufruito del periodo di prova gratuita di 30 giorni (incluse le precedenti iniziative). Per poter attivare la fantastica promo è davvero semplice: infatti, non occorre fare altro che accedere al proprio account Amazon, cliccare sulla voce “Iscriviti, è gratis per 4 mesi” e concludere poi il procedimento.

Una volta giunto il termine il periodo di prova gratuito dell’iniziativa promozionale, l’abbonamento alla piattaforma di streaming musicale on-demand continuerà in modo automatico al prezzo di 9,99 euro al mese, fino alla corrispondente cancellazione, sul metodo di pagamento preferito o su un altro metodo di pagamento inserito nei sistemi di Amazon. Il vostro abbonamento si rinnoverà mensilmente e potrete annullare l’iscrizione in qualsiasi momento vogliate. Tale operazione, senza alcun costo, potrà essere eseguita anche prima che il primo rinnovo giunga a scadenza. Insomma, soprattutto se siete buoni amanti di ogni genere musicale, perché non provare questa super iniziativa approfittando di questa promozione gratuita per ben 4 mesi?

