Ci sono nuove indicazioni che dobbiamo prendere in esame per quanto riguarda il Samsung Galaxy S23 Ultra. Alcune settimane fa, sul nostro magazine, abbiamo già esaminato alcune indiscrezioni riguardanti la scheda tecnica del prodotto, come forse ricorderete tramite il nostro approfondimento, ma oggi 21 giugno occorre fare uno step in più. Focus sulla fotocamera questo martedì, anche perché il produttore coreano pare intenzionato a dare un altro segnale al mercato. Tutto nasce dalla volontà di proporre device con un sensore da 100 megapixel, comunque inferiore a quello che abbiamo già avuto modo di toccare con mano tramite Samsung.

Tutto quello che dobbiamo sapere sulla fotocamera del Samsung Galaxy S23 Ultra in arrivo nel 2023

Allo stato attuale, quali sono le aspettative che possiamo maturare sul Samsung Galaxy S23 Ultra e sulla fotocamera che toccheremo con mano il prossimo anno? Alcune anticipazioni ufficiose, sotto questo punto di vista, ci arrivano direttamente da SamMobile. A detta della fonte, nonostante alcun marchio fino a questo momento abbia lanciato sul mercato uno smartphone con il sensore della fotocamera ISOCELL HP1 da 200 MP, che abbiamo già apprezzato con Samsung, l’idea del produttore è fare un ulteriore passo in avanti sotto questo punto di vista.

Secondo i rumors odierni, l’azienda sudcoreana sta già sviluppando il suo sensore da 200 MP di seconda generazione, al punto che il prodotto in questione che potrebbe essere lanciato entro la fine dell’anno. Qualora queste voci dovessero rivelarsi veritiere, potrebbe essere possibile che il Samsung Galaxy S23 Ultra sia dotato di un sensore della fotocamera da 200 MP. Insomma, un salto di qualità sulla carta impressionante, che renderebbe lo smartphone in questione imparagonabile rispetto agli altri top di gamma in arrivo nel 2023.

Staremo a vedere se le voci verranno confermate e se il Samsung Galaxy S23 riuscirà a fare la differenza sotto questo punto di vista.