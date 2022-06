Bisogna fare molta attenzione, in queste ore, alle indiscrezioni che stanno prendendo piede a proposito dei potenziali punti di forza per il Samsung Galaxy S23. Come vi abbiamo anticipato non molto tempo fa con un altro articolo, il produttore coreano pare intenzionato a fare la differenza soprattutto in termini di processore. Non è un caso che in queste ore siano venute a galla ulteriori anticipazioni sulla prossima generazione di Snapdragon. In attesa di capire se questa particolare versione del device possa mettere piede anche in Italia e nel resto d’Europa, vediamo insieme in quale direzione stiano andando le voci di corridoio.

In quale direzione vanno le anticipazioni sul processore del Samsung Galaxy S3 in arrivo a febbraio

Provando a fare il punto della situazione, in quale direzione stanno andando nel corso delle ultime ore le anticipazioni sul processore del Samsung Galaxy S3? Secondo quanto riportato da SamMobile, Qualcomm pare intenzionata a lavorare allo sviluppo di un altro SoC di punta. Stiamo parlando del cosiddetto Snapdragon 8 Gen 2, le cui presunte specifiche sono emerse online su un social network cinese. Secondo quanto riferito, il chipset, nome in codice Kailua, sarà prodotto con un processo a 4 nm da TSMC anziché da Samsung.

A questo si aggiunge un altro aspetto interessante per i prossimi Samsung Galaxy S23 che monteranno questo processore. I rumors ci dicono che Snapdragon 8 Gen 2 avrà un layout a quattro cluster e otto core di CPU. Accanto a queste voci, troviamo anche un singolo core ARM Cortex-X3, due core ARM Cortex-A720, due core Cortex-A710 e tre core Cortex-A510. Questo, senza dimenticare l’inclusione di core a 32 bit, ovvero Cortex-X3 e Cortex-A720. Inutile dire che si tratta di voci ufficiose e che per saperne di più dovremo attendere ancora del tempo.

Staremo a vedere se il Samsung Galaxy S23 riuscirà a fare la differenza con il processore e quale variante arriverà in Italia.