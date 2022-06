C’è chi lo ha visto camminare meglio oggi pomeriggio, chi senza tutore, fatto sta che il daytime di oggi ha girato il coltello nella piaga per il pubblico che ha sentito ieri sera l’annuncio che non si aspettava: Edoardo Tavassi abbandona l’Isola dei Famosi 2022. Ad un passo dalla finale, la produzione ha deciso che il fratello di Guendalina Tavassi non poteva continuare per via dell’infortunio al ginocchio e così ieri sera è andato in scena l’annuncio ufficiale.

Quello che non è andato in onda ieri sera si è visto nel pomeridiano di questo pomeriggio e la polemica è tornata a galoppare. Proprio ieri sera, ad un passo dalla diretta, Guendalina Tavassi, furiosa e sconvolta, ha annunciato che non avrebbe preso parte alla puntata perché ‘sincera e leale’ e solo in un secondo momento si è capito che tutto era legato proprio al fatto che il fratello avrebbe annunciato il suo addio.

Ecco il video andato in onda oggi:

L’ex naufraga, costretta ad abbandonare il gioco per sue questioni personali, aveva convinto il fratello a rimanere proprio per riuscire a vincere o arrivare in finale anche per lei ma le cose sono andate diversamente e ieri sera si è sfogata a lungo sui social etichettando Edoardo come il vincitore morale di questa edizione. A lei si è unita la mamma che sui social si è sfogata: “Edoardo non si sarebbe mai ritirato se non fosse stato obbligato”. Forse la redazione ha spinto un po’ troppo sul suo addio e avrebbe potuto lasciarlo arrivare fino alla fine su una gamba sola?

A smorzare i toni ci ha poi pensato Guendalina Tavassi che sempre via Instagram si è rivolta poi al fratello: “Ma porca miseria sei stato mesi sdraiato su una stuoia e proprio mo’ dovevi anda’ a fà un’escursione”.