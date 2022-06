Il nuovo singolo di Beyoncé è Break My Soul, ed è il titolo che rompe il silenzio dopo l’annuncio a sorpresa del prossimo album in studio.

Break My Soul è una botta house anni ’90 con tutti gli ingredienti: un basso armonizzato, un pianoforte che interviene sulle terzine, una cassa continua e una linea melodica semplice e orecchiabile.

Il merito è tutto di Beyoncé, Tricky Stewart e The-Dream, che insieme hanno avuto l’intuizione di campionare due grandi hit degli ultimi 30 anni: la prima è Show Me Love di Robin S., classe 1990, la seconda è Explode di Big Freedia.

Un glorioso ritorno, quello della popstar ed ex Destiny’s Child, disponibile da oggi – martedì 21 giugno – solo su Tidal e YouTube. Break My Soul rompe l’attesa che ci separa da Act I Renaissance, il nuovo capitolo discografico dopo Lemonade (2016) nato da una lunga riflessione su quanto l’umano sia cambiato in 2 anni di pandemia e dopo i primi mesi della guerra in Ucraina.

Act I Renaissance, il nuovo album di Beyoncé, sarà fuori il 29 luglio ed è già disponibile in pre-order sul sito ufficiale della cantautrice.

Un titolo, quello della nuova release, che lascia intendere un percorso più ampio di cui prossimamente potremmo scoprire più dettagli. Ancora, la parola “rinascimento” si collega a una dichiarazione che la stessa popstar ha rilasciato nel 2021:

Il nuovo singolo di Beyoncé potrebbe essere un primo assaggio di ciò che sarà l’album in uscita, uno dei dischi più attesi del 2022.

[Intro: Big Freedia & Beyoncé]

I’m ‘bout to explode, take off this load

Bend it, bust it open, won’t ya make it go

Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka

Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka (Release ya wiggle)

Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka

Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka (Release ya wiggle)

Ah, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la

[Chorus: Beyoncé]

You won’t break my soul

You won’t break my soul

You won’t break my soul

You won’t break my soul

I’m tellin’ everybody

Everybody

Everybody

Everybody

[Verse 1: Beyoncé]

Now, I just fell in love, and I just quit my job

I’m gonna find new drive, damn, they work me so damn hard

Work by nine, then off past five

And they work my nerves, that’s why I cannot sleep at night

[Pre-Chorus: Beyoncé]

Motivation

I’m lookin’ for a new foundation, yeah

And I’m on that new vibration

I’m buildin’ my own foundation, yeah

Hold up, oh, baby, baby

[Chorus: Beyoncé]

You won’t break my soul (Na, na)

You won’t break my soul (No-no, na, na)

You won’t brеak my soul (No-no, na, na)

You won’t break my soul (Na, na)

I’m tellin’ evеrybody (Na, na)

Everybody

Everybody

Everybody

[Post-Chorus: Big Freedia]

Release ya anger, release ya mind

Release ya job, release the time

Release ya trade, release the stress

Release the love, forget the rest

[Verse 2: Beyoncé]

I’ma let down my hair ‘cause I lost my mind

Bey is back and I’m sleepin’ real good at night

The queens in the front and the Doms in the back

Ain’t takin’ no flicks but the whole clique snapped

There’s a whole lot of people in the house

Tryin’ to smoke with the yak in your mouth

(Good at night) And we back outside

You said you outside, but you ain’t that outside

Worldwide hoodie with the mask outside

In case you forgot how we act outside

[Pre-Chorus: Beyoncé]

Got motivation (Motivation)

I done found me a new foundation, yeah (New foundation)

And I’m takin’ my new salvation (Oh, yeah, yeah, yeah, new salvation)

And I’ma build my own foundation, yeah (Oh, yeah, yeah, yeah, oh, yeah, yeah, yeah)

Oh, baby, baby

[Chorus: Beyoncé]

You won’t break my soul (You won’t)

You won’t break my soul (Break my soul)

You won’t break my soul (You won’t)

You won’t break my soul (Break my soul)

And I’m tellin’ everybody (Everybody)

Everybody (Everybody)

Everybody (Everybody)

Everybody, yeah

[Verse 3: Beyoncé]

If you don’t seek it, you won’t see it

That, we all know (Can’t break my soul)

If you don’t think it, you won’t be it

That love ain’t yours (Can’t break my soul)

Tryin’ to fake it, never makes it

That, we all know (Can’t break my soul)

You can have the stress and not take less

I’ll justify love

We go round in circles, round in circles

Searchin’ for love (Round in circles)

We go up and down, lost and found

Searchin’ for love

Looking for something that lives inside me

Looking for something that lives inside me

[Chorus: Beyoncé]

You won’t break my soul

You won’t break my soul

You won’t break my soul

You won’t break my soul

I’m tellin’ everybody

Tellin’ everybody

Everybody

Everybody

You won’t break my soul

You won’t break my soul, no, no

You won’t break my soul

You won’t break my soul

And I’m tellin’ everybody (Oh yeah, yeah)

Everybody (Oh yeah, yeah)

Everybody

Everybody (Oh yeah, yeah)

[Bridge: Beyoncé]

I’m takin’ my new salvation

And I’ma build my own foundation, yeah

Got motivation (Motivation)

I done found me a new foundation, yeah (New foundation)

I’m takin’ my new salvation (New salvation)

And I’ma build my own foundation, yeah (Own foundation)

[Outro: Big Freedia]

I’m ‘bout to explode, take off this load

Bend it, bust it open, won’t ya make it go

Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka

Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka (Release ya wiggle)

Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka

Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka (Release ya wiggle)

Release ya wiggle

Release ya wiggle

Release ya anger, release ya mind

Release ya job, release the time

Release ya trade, release the stress

Release the love, forget the rest