Tutti avevamo il sospetto, ma ora il nuovo album di Beyoncé ha un nome e una data. La cantautrice di Houston, da qualche giorno, aveva rimosso la sua foto profilo da Instagram. Una mossa, questa, che è tipica della strategia che gli artisti adottano sui social quando stanno per annunciare novità discografiche. Se da una parte c’è chi fa sparire tutti i post, dall’altra l’ex Destiny’s Child si era limitata a impostare un’immagine di profilo standard.

Il nuovo album di Beyoncé

La bomba è stata sganciata nelle ultime ore. Nella bio della popstar è comparsa la scritta: “Act I, Renaissance” insieme a una data. Il 29 luglio il nuovo album di Beyoncé sarà fuori.

Non è tutto: sul sito ufficiale beyonce.com compare la stessa scritta, e se clicchiamo su shop possiamo già ordinare il disco in 4 differenti modalità chiamate “pose”. Tutte e 4 le soluzioni includono il CD audio e una t-shirt unisex, il tutto confezionato all’interno di un box esclusivo. Le “pose” 2, 3 e 4 includono anche un booklet illustrato di 28 pagine.

La notizia è comparsa anche sugli account social di Spotify e Tidal: “Il countdown è ufficialmente iniziato. Beyoncé è tornata“, scrivono dalla piattaforma di Daniel Ek e Martin Lorentzon.

Il nuovo album di Beyoncé è già disponibile pre-save e pre-add.

L’atto primo di un rinascimento

“Act I” fa pensare ad un progetto più ampio. A tal proposito ricordiamo cosa disse l’artista nel 2021 durante un’intervista ad Harper’s Bazaar:

“Dopo l’isolamento e le ingiustizie che abbiamo vissuto dell’ultimo anno, credo che siamo tutti quanti pronti per fuggire, viaggiare, amare e ridere di nuovo. Sento che stia per emergere un rinascimento e io voglio alimentare questa fuga in ogni modo possibile”.

L’ultimo album di Beyoncé è Lemonade (2016) mentre nel 2019 ha partecipato come doppiatrice per Il Re Leone in cui ha dato la voce alla versione adulta di Nala. Della tracklist e le eventuali collaborazioni del nuovo album di Beyoncé non ci sono ancora notizie.

