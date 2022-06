Mancano pochi giorni all’attesissimo e prestigioso nonché più antico torneo della storia del tennis, ossia Wimbledon 2022, in programma da lunedì 27 giugno fino a domenica 10 luglio. Infatti, parliamo di uno dei quattro slam dell’anno che, insieme all’Australian Open, il Roland Garros e gli US Open, accende in tantissimi appassionati e tifosi un particolare interesse. In questo 2022 il prestigioso torneo di Londra ha raggiunto la 134esima edizione e il campione in carica (per tre anni di fila) da battere è il serbo Novak Djokovic, che lo scorso anno superò in finale in quattro set proprio Matteo Berrettini, fresco vincitore dei tornei di Stoccarda (Atp 250) e del Queen’s (Atp 500). A questo punto andiamo a vedere insieme il programma, con date e orari e dove vedere la diretta TV e streaming dello spettacolare torneo su erba.

Malgrado la mancata partecipazione dei tennisti russi e bielorussi e la decisione dell’Atp di non assegnare punti da questo torneo, la casa del tennis mantiene una bellezza suggestiva. Ad ogni modo, al torneo di Wimbledon ci saranno i migliori campioni come Nole Djokovic, Rafa Nadal e gli italiani Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Lorenzo Musetti. Per quanto riguarda la trasmissione in diretta TV del torneo londinese, è affidata a Sky Sport che manderà in onda i match sui canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, dal primo giorno fino alla finale. Mentre SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre, alle ore 21.00 trasmetterà in differita l’incontro più entusiasmante della giornata. Inoltre, il match proposto andrà in replica tutte le mattine alle ore 8.00.

A seguire il programma completo dei match di Wimbledon 2022, sia maschile che femminile: prima giornata prevista per lunedì 27 giugno dalle 12 alle 22, seconda giornata il 28 giugno dalle 12 alle 22. La terza giornata è in programma per il 29 giugno, dalle 12 alle 22, mentre la quarta giornata il giorno 30 giugno dalle 12 alle 22. Per la quinta giornata bisognerà aspettare il 1 luglio, dalle 12 alle 22, la sesta giornata è prevista il 2 luglio dalle 12 alle 22. La settima giornata il 3 luglio dalle 12 alle 22, l’ottava giornata il 4 luglio dalle 12 alle 22. La nona giornata il 5 luglio dalle 12 alle 22, la decima giornata il 6 luglio dalle 12 alle 22. L’undicesima giornata si giocherà il 7 luglio alle ore 12, mentre la prima semifinale maschile l’8 luglio alle ore 14 e la seconda semifinale maschile alle ore 17. La finale singolare femminile si giocherà il 9 luglio alle ore 15, mentre le finali doppio maschile e femminile dalle ore 17.30, con la finale singolare maschile prevista per il 10 luglio alle ore 15.

