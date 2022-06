La modalità scura di Google Maps appare interrotta su Android Auto per alcuni utenti in seguito ai recenti aggiornamenti. L’app del colosso di Mountain View è una di quelle più utilizzate sugli smartphone di tantissimi utenti, ragion per cui eventuali difetti risultano essere particolarmente fastidiosi. Dopo gli ultimi aggiornamenti, tuttavia, Google Maps su Android Auto ha ricevuto la sua modalità scura che per alcuni utenti risulta interrotta e non è ancora disponibile una soluzione chiara. Ogni tanto ci sono diverse lamentele per l’insorgenza di qualche bug rivolte agli sviluppatori di Google, ai quali viene chiesto di trovare una soluzione nel minor tempo possibile.

Ecco che negli ultimi giorni diversi utenti hanno riscontrato un nuovo e fastidioso bug di Google Maps su Android Auto. Nell’ultima settimana, infatti, alcune persone che utilizzano l’app di Google Maps hanno notato che l’app mostra problemi con la modalità scura. Normalmente l’app passa dalla modalità chiara durante le ore del giorno a quella scura dopo il tramonto, a prescindere dalle impostazioni del sistema. Stando a quanto riportato da un recente thread sui forum di supporto di Google, dozzine di utenti hanno notato che la modalità scura su Google Maps non funziona come dovrebbe, in quanto il programma di navigazione resta sempre bloccato in modalità scura su Android Auto.

Tale bug pare essersi presentato con le versioni più recenti di Android Auto e Google Maps. Precisamente, il problema è sorto a bordo della versione 11.33 dell’app e su quella successiva: difatti, coloro che avevano la vecchia release non hanno riscontrato questa problematica. Inoltre, anche Android Auto 7.6 potrebbe essere un fattore che contribuisce al bug. Tuttavia, coloro che soffrono di questo problema hanno a disposizione due papabili soluzioni: eseguire manualmente lo switch tra modalità chiara e scura oppure installare una versione di Google Maps precedente alla 11.33.

