9-1-1 4 e Lone Star 2 debuttano su Rai2 oggi, 19 giugno, per la gioia degli appassionati della serie e del suo spin-off. Dopo tanta attesa tornano le emergenze estreme di 911 con gli episodi della quarta stagione per la serie principale e quelli della seconda per la versione ambientata in Texas. Tra vicende personali, storie d’amore, paramedici e pompieri, ci ritroveremo a mettere insieme corse contro il tempo e allarmi nati dalle sapienti mani di produttori come Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear.

A tenere banco questa sera, almeno nel primo momento, è il Covid che irromperà, come è successo un po’ a tutte le serie, in 9-1-1 4 complicando la gestione delle emergenze, mentre in Lone Star ci sarà un altro problema da affrontare ovvero la partenza di Liv Tyler. La bella dottoressa dovrà lasciare il posto a Gina Torres che vestirà i panni del Capitano Tommy Vega che, dopo essersi ritirata per crescere le due figlie, durante la pandemia, quando il ristorante del marito ha dovuto chiudere, è tornata in azione per mantenere la famiglia.

A Los Angeles gli operatori di primo soccorso cercano di adattarsi alle difficoltà dovute alla pandemia di COVID-19 mentre a New York un nuovo capitano paramedico si unisce alla squadra 👨🏼‍🚒👮🏻‍♀️🚑



Ad aprire la serata ci penserà 9-1-1 4 con il primo episodio dal titolo La nuova anormalità in cui Michael e David ora stanno insieme e Harry adesso vive con suo padre mentre Chimney e Maddie conducono vite separate. Il primo vive con Buck che, per paura della pandemia, ha deciso di stare lontano dalla compagna in dolce attesa. Athena dopo sei mesi di assenza dal lavoro dovuti alla colluttazione con Jeffrey, ritorna in servizio. A tenere tutti in allerta ci sarà una microscossa di terremoto che danneggia la diga nella zona di Hollywood, come andrà a finire questa volta?

Subito dopo, ad andare in onda sarà 9-1-1 Lone Star 2 con l’episodio dal titolo Di nuovo in sella in cui conosceremo proprio Tommy Vega il nuovo capitano dei paramedici mentre Owen ritrova l’ex moglie Gwyneth (Lisa Edelstein) mentre la sua lotta al cancro continua.