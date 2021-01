Ormai è vera e propria febbre da iPad Pro, nuova incarnazione della grande famiglia di tablet marchiati Apple. Incarnazione, la versione 12.9 del device, che dovrebbe vedere la luce nel corso del mese di marzo 2021 dopo un 2020 piuttosto brillante. Il colosso di Cupertino è andato non a caso a lanciare nel corso dell’anno appena passato la gamma di melafonini iPhone 12 – in quattro varianti -, la Series 6 dei suoi smartwatch e tante novità per l’universo Mac, senza dimenticare l’attesa release di iOS 14, ed ora potrebbe bissare con articoli inediti dedicati ai suoi fan e ai semplici curiosi.

Se da tempo la rete è invasa di anticipazioni incontrollate e voci di corridoio dedicate ad iPhone 13, lo stesso si può dire per Apple iPad Pro 12.9, da settimane al centro di rumor. Oggi, poi, possiamo ammirare per la prima volta il tablet in lavorazione nelle sempre attive fucine dell’azienda capitanata da Tim Cook: sul web – e in particolare sulle pagine del portale 91Mobiles – sono infatti apparse delle interessanti immagini a tema, vale a dire i primi render CAD del nuovo iPad in edizione Pro. Il possibile design mostrato nei render realizzati per conto della redazione è basato interamente sui leak degli ultimi tempi, e non è quindi stato confermato – ma neppure smentito! – dai vertici di Apple. In ogni caso, gli scatti in 3D ci permettono di ammirare il tablet di Cupertino praticamente da ogni angolazione.

Sempre a sentire i rumor, il nuovo iPad Pro da 12.9 sarà più spesso di quello della scorsa generazione per ospitare il nuovo display mini-LED. Un’altra differenza con il modello precedente potrebbe essere rappresentata dal modulo fotografico posteriore, sì dallo stile simile al passato ma con le lenti posizionate a filo con l’isola. Questo modulo dovrebbe essere doppio, arricchito dalla presenza di sensore LiDAR e flash LED, mentre sul versante destro troviamo i pulsanti per la regolazione del volume e il connettore magnetico per Apple Pencil.