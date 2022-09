Nel mese di ottobre debutterà iPadOS 16, come annunciato e confermato da Apple. C’è probabilmente una sorpresa ad attendere gli appassionati, anche se ancora nulla è certo: due nuovi modelli iPad Pro, ovvero iPad Pro 12,9 pollici di 6a generazione e iPad Pro 11 pollici di 4a generazione. Questo almeno è quanto trapelato sul sito ufficiale della Logitech, nella sezione che esibisce la stilo Logitech Crayon. Sotto la figura della penna, infatti, alcuni utenti particolarmente attenti hanno notato una novità estremamente allettante. Nella lista sono riportati tutti i modelli di iPad compatibili con la Logitech Crayon, e misteriosamente tra essi sono spuntati appunto i modelli iPad Pro 12,9 pollici di 6a generazione e iPad Pro 11pollici di 4a generazione con l’indicazione “coming soon£, ovvero in arrivo prossimamente.

La notizia ha fatto sì che nel giro di pochi minuti i riferimenti ai due nuovi iPad Pro 2022 fossero cancellati, cosa che aggiunge ulteriore mistero alla vicenda. Coma mai Logitech ha aggiunto alla lista due nuovi modelli di cui nessuno sapeva niente? Possiamo solo ipotizzare che il produttore di accessori per Apple, nonché l’unico che lavora a stretto contatto con l’azienda californiana e capace di proporre soluzioni pressoché simili ai prodotti originali probabilmente ne sappia di più.

Logitech potrebbe essere in possesso di informazioni riservate, inaccessibili ad altri. È molto strano che si sia immediatamente attivata per cancellare questi dettagli, come se fosse stata richiamata all’ordine dai piani alti. Magari nei prossimi giorni ne sapremo di più. Forse la Apple sta aspettando, prima di annunciare i nuovi modelli di iPad Pro da 12.9 pollici di 6a generazione e di iPad Poro da 11 pollici di 4a generazione, l’uscita del sistema operativo iPadOS 16, in modo da farlo conoscere ed apprezzare dagli utenti.

