Sono tra noi i nuovi iPad, annunciati da Apple nella serata di ieri 18 ottobre. I modelli presentati sono due, quello standard di decima generazione e quello Pro (il vero top premium per caratteristiche e funzionalità). L’interesse intorno ai dispositivi non è poco ed è dunque il caso di scoprirne le schede tecniche e soprattutto il listino prezzi per l’Italia.

Nuovo iPad di decima generazione

Il nuovo iPad di decima generazione ha un display Liquid Retina da 10,9 pollici che lascia davvero pochissimo spazio alle cornici. La risoluzione del pannello è pari a 2360×1640 pixel, Il dispositivo ha il Touch ID integrato nel tasto superiore e laterale. Sotto la scocca c’è il chip A14 Bionic: i miglioramenti della CPU sono tangibili rispetto alla generazione precedente, con un più del 20% di potenza in più e grafica migliorata del 10%.

Tra le particolarità dei nuovi iPad c’è da far notare la presenza della fotocamera frontale sul lato orizzontale del tablet. Il corrispondente sensore è da 12MP con ultra-grandangolo e l’angolo di campo è da 122°. Ci si avvale della funzione Inquadratura automatica, in grado di seguire automaticamente i movimenti del soggetto per mantenerlo sempre al centro dell’inquadratura. Neanche la fotocamera posteriore è da sottovalutare con una risoluzione da 12MP con grandangolo. La componente consente di girare video in 4K e supporta anche i filmati in slow-motion a 240 fps. Pure la connettività è da mettere in risalto: grazie al Wi-Fi 6, le connessioni sono il 30% più veloci rispetto alla generazione precedente. Per finire, c’è da far notare l’introduzione della porta USB-C sul nuovo dispositivo e il supporto della Apple Pencil di prima generazione (con adattatore per abbinamento e ricarica al costo di 10 euro).

Il nuovo iPad di decima generazione è già ordinabile ma sarà in vendita da mercoledì 26 ottobre. I modelli Wi-Fi del nuovo dispositivo hanno un costo di partenza di 589 euro, quelli Wi-Fi + Cellular invece di 789 euro. Le colorazioni a disposizione sono quelle blu, rosa, giallo e argento.

iPad Pro

Il modello top di gamma assoluto e completamente nuovo è senz’altro l’iPad Pro, nelle due versioni da 11 e 12,9 pollici di display. Il dispositivo ha senz’altro il suo plus maggiore del chip chip M2, per intenderci, lo stesso montato su MacBook Air e MacBook Pro da 13 pollici. Il balzo in avanti rispetto al chip M1 è notevole, con il 15% di velocità in più e prestazioni grafiche migliorate fino al 35%.

Il sistema di fotocamere Pro è progettato con grandangolo da 12MP e ƒ/1.8 e ultra-grandangolo da 10MP, ƒ/2.4 e angolo di campo 125°. La modalità ProRes consente di registrare video in 4K. Ancora, lato connettività, lo standard Wi-Fi 6E consente di raggiungere la velocità di 2,4 Gbps in navigazione, il doppio rispetto alla generazione precedente.

Anche il nuovo iPad Pro è già ordinabile e sarà in vendita anche in Italia dal prossimo 26 ottobre nei colori argento e grigio siderale con capacità da 128GB, 256GB, 512GB, 1TB e 2TB. Il prezzo di partenza per la variante da 11 pollici è di 1069 euro per la versione Wi-Fi e 1269 euro per quella Wi-Fi + Cellular; l’iPad Pro da 12,9 pollici è in vendita invece da 1469 euro (Wi-Fi) e da 1669 euro (Wi-Fi + Cellular).

