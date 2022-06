C’è grande attesa per l’esibizione della splendida Frida Bollani Magoni, per la prima volta in concerto per piano e voce in programma stasera alle 21, nella suggestiva cornice del Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova, sovrastato dall’incantevole soffitto ligneo dell’inizio del 1600.

Uno straordinario evento targato Live Tones di Alberto Bruno, di cui per questo speciale evento è anche direttore artistico, e Ornella Falco. Assieme amano organizzare e proporre i migliori protagonisti del panorama musicale jazzistico italiano ed europeo.

E la presenza a Napoli di questa eccellente e giovane fuoriclasse della musica italiana, figlia d’arte di Petra Magoni e Stefano Bollani con cui si è esibita in molti concerti dove ha riscosso un forte successo personale, è la conferma dell’importanza di questo evento.

Delicata e determinata, nonostante la giovane età, appena 17enne, Frida ha suonato e cantato su importanti palchi realizzando il sold out durante il suo tour italiano. È stata spesso ospite a sorpresa nei concerti dei genitori Petra e Stefano sia in Italia che all’estero, e della trasmissione televisiva Rai “Via dei Matti numero 0” condotta dal padre e da Valentina Cenni che ha registrato un notevole successo di audience e di pubblico. Subito dopo si è esibita al Quirinale alla presenza del Presidente Mattarella, di recente, ha collaborato con Roberto Bolle nello spettacolo “L’opera meravigliosa per il Duomo di Milano” e nello show “Danza con me” su Rai1. Ed è finalmente in arrivo il suo primo album

«La musica è la mia luce» – ha detto Frida nella bella intervista di Mario Manca su Vanity Fair- «nella mia vita c’è sempre di mezzo la musica. Di qualsiasi cosa possa parlare, si arriverà sempre e comunque lì».

Ha collaborato più volte con l’Orchestra Operaia di Massimo Nunzi all’Auditorium Parco della Musica di Roma sia come cantante che come pianista. In qualità di ospite si è esibita al Premio Bianca D’Aponte nel teatro di Aversa nel 2017 e alla cerimonia di apertura degli Special Olympics 2018 presso l’ippodromo di Montecatini. Ha anche esperienza nel mondo del musical avendo partecipato come cantante a “The Adventures of Peter Pan” e “Jesus Christ meets the Orchestra”.

Durante questi mesi ricchissimi di impegni e progetti, Frida si è dedicata anche alla produzione di brani in studio, e ha realizzato con il produttore musicale inglese Jimmy Brixton il suo primo podcast.

Frida Bollani Magoni da sempre immersa nel mondo dei suoni e della musica, con quella sua voce melodiosa riuscirà anche stasera a incantare tutto il suo pubblico. Non mancate a questo straordinario appuntamento!

Il Complesso Monumentale Santa Maria la Nova è sito in piazza Santa Maria la Nova n° 44. Prevendite online al link: https://bit.ly/tickets_17giugno22.

Info: Live Tones Napoli, tel. 338.9941559.