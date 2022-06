Sono stati annunciati gli ospiti di Battiti Live a Bari in programma nelle serate del 17 e del 18 giugno. Tanti saranno gli artisti sul palco, degli 80 attesi per tutta la tournée di Radionorba. Dopo il doppio appuntamento live barese, toccherà a Gallipoli (2-3 luglio) e infine Trani (10 luglio) per il gran finale.

Conducono Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con la partecipazione di Mariasole Pollio.

Attenzione alla viabilità, modificata nei giorni interessanti dagli eventi per consentire ai fan di occupare il luogo dello spettacolo senza incorrere in problemi. Limitazione alla sosta e al transito dei veicoli privati riguarderanno il 17 e il 18 giugno il lungomare Imperatore Augusto di Bari. Di seguito i dettagli.

Viabilità a Bari per Battiti Live

Per consentire il corretto svolgimento dell’evento, il Comune di Bari comunica una serie di limitazioni nei giorni compresi tra l’11 e il 20 giugno, alcune utili all’allestimento del palco e delle aree riservate al concerto, altre indispensabili solo per consentire ai fan di occupare l’area del lungomare esclusivamente nei giorni del 17 e del 18 giugno.

Vietata, chiaramente, la sosta dei veicoli su ambo i lati del lungomare ma molte altre sono le limitazioni in termini di sosta e di circolazione. Vi invitiamo a consultare il comunicato del Comune di Bari per i dettagli.

Gli ospiti di Battiti Live a Bari, 17e 18 giugno

Tantissimi saranno gli ospiti delle due serate. Di seguito l’elenco completo.

Tommaso Paradiso, Achille Lauro, Elodie, Fedez, Tananai, Mara Sattei, Il Volo, Alessandra Amoroso, Boomdabash, Annalisa, Fred De Palma, Coez, Pinguini Tattici Nucleari, Sangiovanni, Francesco Gabbani, Luigi Strangis, Alex, Francesco Renga, Aka 7Even, Noemi, Matteo Romano, Mr. Rain, Alfa, Rocco Hunt, Rhove, The Kolors, Elettra Lamborghini, La Rappresentante di Lista, Baby K, Vegas Jones, Room9, Nika Paris, Gabry Ponte, Federico Rossi, Boro Boro, Hal Quartièr, Mecna & Coco.

