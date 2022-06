Un’interessante e piacevole novità sta per arrivare a bordo di Google Maps. Tuttavia, il famoso servizio Internet geografico sviluppato da Google consente di ricercare e visualizzare in maniera precisa e dettagliata le carte geografiche di buona parte della Terra, permettendo agli utenti di viaggiare in tutta comodità e serenità grazie alle tantissime informazioni mostrate dall’app. Tra queste ce n’è una in particolare, piuttosto gradita dal pubblico, che riguarda i prezzi dei pedaggi stradali. Ed è proprio su questo argomento che ci soffermeremo in questo articolo.

Come ben sappiamo, Google Maps permette già da un po’ di tempo di impostare un determinato percorso andando ad evitare le strade soggette a pagamento del pedaggio, ma non mostra nessuna informazione circa i costi che si andranno a pagare una volta giunti al casello. Una mancanza che sta per essere riempita, per la gioia dei conducenti. Infatti, l’app di Big G adesso vi mostrerà tutti i dettagli relativi ai costi dei pedaggi stradali. Certamente un’informazione come questa risulta molto utile per chi ama viaggiare e soprattutto per conoscere il tariffario che si andrà a pagare qualora si scegliesse un tragitto per cui è previsto il pedaggio.

Tale novità è giunta esplicitamente da Google, che lo ha reso noto tramite un post pubblicato sulla pagina ufficiale di supporto. Tuttavia, i primi Paesi che potranno usufruire del nuovo badge che mostra i prezzi dei pedaggi stradali saranno Stati Uniti, Giappone, India e Indonesia. Successivamente toccherà anche ad altri Paesi, anche se per il momento non si sa quali saranno. C’è da dire che i costi che saranno indicati non si riferiranno alle singole strade percorse, ma a tutto il tragitto impostato. Almeno per l’inizio la novità introdotta su Google Maps sarà disponibile esclusivamente nella app Android e iOS, ma per adesso non è certo se questa funzione si troverà anche a bordo della versione web dell’app di Big G.

