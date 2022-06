I Samsung Galaxy Note 20 ha iniziato a ricevere un nuovo aggiornamento software in grado di offrire prestazioni della fotocamera migliorate. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’upgrade ha cominciato a diffondersi negli Stati Uniti. L’ultimo aggiornamento viene fornito con la serie firmware N98xU1UEU2FVEB, che migliora la funzione di ritratto notturno, il che significa che sarà possibile catturare immagini di ritratti di qualità superiore di persone in condizioni di scarsa illuminazione.

L’aggiornamento include anche la patch di sicurezza di giugno 2022, che migliora la privacy e la sicurezza del telefono correggendo 66 vulnerabilità. Se avete un Samsung Galaxy Note 20 importato dagli Stati Uniti, potete scaricare l’ultimo upgrade seguendo il percorso ‘Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa‘. Il produttore sudcoreano ha lanciato i Samsung Galaxy Note 20 nella seconda metà del 2020 con Android 10. I telefono hanno poi ricevuto l’aggiornamento alla One UI 3 basata su Android 11 all’inizio del 2021 e l’aggiornamento alla One UI 4.0 basata su Android 12 all’inizio del 2022. La One UI 4.1 è arrivata solo poche settimane fa.

Il Samsung Galaxy Note 20 non è più un dispositivo recente, ma continua ad essere tenuto in buona considerazione da parte dell’azienda asiatica, a dimostrazione di quanto sia piaciuto al pubblico. Chi di voi accoglierà l’aggiornamento, che presto certamente arriverà anche nel nostro Paese, dovrà anche ricordare di non installarlo se la percentuale di carica residua è inferiore al 50% (oppure collegate il telefono ad una presa elettrica), effettuando un backup dei vostri dati da poter ripristinare nel caso in cui la situazione lo dovesse richiedere per qualche motivo. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

