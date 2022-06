La UEFA Nations League è giunta alla terza giornata di sfide; l’Italia del CT Roberto Mancini è pronta ad affrontare l’Inghilterra di Southgate, domani 11 giugno allo Stadio Molineux di Wolverhampton, in Inghilterra, con calcio d’inizio previsto alle ore 20.45. Nella prima giornata del Gruppo 3 della Lega A, gli azzurri hanno ottenuto un buon pareggio (1-1) a Bologna contro la Germania, mentre nel secondo turno è arrivata finalmente la vittoria per 2-1 al Manuzzi di Cesena contro l’Ungheria. Quanto alla compagine inglese, invece, nel primo turno è stata sconfitta dagli ungheresi, mentre nella seconda giornata è riuscita a pareggiare (1-1) in extremis contro la Germania grazie al rigore realizzato da Kane nei minuti di recupero finali. Con questi risultati la classifica è a favore degli italiani: infatti, l’Italia comanda con 4 punti, seguita dall’Ungheria con 3, Germania 2 e Inghilterra 1.

Il confronto più recente tra Italia e Inghilterra risale proprio alla finalissima degli Europei 2020, che si è giocata l’11 luglio a Wembley, dove gli azzurri di capitan Chiellini hanno alzato la Coppa al cielo dopo aver vinto la ‘lotteria’ dei rigori. Giunti a questo punto, andiamo a scoprire insieme dove vedere la diretta TV e streaming del match e le probabili formazioni. Ricordiamo che Inghilterra-Italia si gioca sabato 11 giugno 2022 allo stadio Molineux di Wolverhampton alle ore 20.45. Il match sarà trasmesso in diretta TV ed in chiaro sulla Rai, precisamente su Rai 1. La partita, inoltre, sarà possibile seguirla anche in diretta streaming gratuita su RaiPlay, e per farlo, basta registrarsi al sito www.raiplay.it e selezionare la finestra dell’evento oppure scaricando l’app di RaiPlay su smart tv, smartphone o tablet.

Di seguito le probabili formazioni di Inghilterra-Italia, sfida valida per la terza giornata dei gironi di UEFA Nations League:

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Alexander-Arnold, Maguire, Stones, Trippier; Rice, Bellingham; Saka, Grealish, Sterling; Kane;

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Acerbi, Spinazzola; Barella, Locatelli, Pellegrini; Politano, Scamacca, Raspadori.

