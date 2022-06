Julee Cruise è morta. L’attrice e cantante, scelta personalmente da David Lynch per realizzare la sigla della sua serie capolavoro Twin Peaks, ci ha lasciati oggi, all’età di 65 anni.

Lo annuncia suo marito Edward Grinnan su Facebook e la notizia è stata riportata anche dal The Guardian.

“Ha lasciato questo regno alle sue condizioni. Nessun rimpianto. È in pace… Ho suonato Roam durante la sua transizione. Ora vagherà per sempre. Riposa in pace, amore mio”, ha scritto sul social network.

La canzone più famosa di Julee Cruise è Falling, e la sua versione strumentale, scritta da Angelo Badalamenti, è stata usata come sigla iniziale di Twin Peaks. Lynch ha scritto i testi per la versione vocale di Cruise, che ha raggiunto il numero 7 nelle classifiche del Regno Unito; è stato un successo in tutta Europa e ha raggiunto la vetta della classifica dei singoli australiani. Il singolo è stato incluso nel suo album di debutto Floating Into the Night, pubblicato nel 1989.

Nata in Iowa nel 1956, Cruise ha iniziato le sue collaborazioni con David Lynch nel 1986 per il suo film Velluto Blu, dove ha collaborato con Badalamenti per Mysteries of Love. Nel 1990, è apparsa come un personaggio chiamato The Dreamself of the Heartbroken Woman nella produzione teatrale d’avanguardia di Lynch Industrial Symphony No 1, insieme a Nicolas Cage e Laura Dern.

È apparsa come un personaggio ne I Segreti di Twin Peaks, cantando nel bar della città e nello spin-off del film Twin Peaks: Fuoco Cammina con Me. Ha anche recitato in Twin Peaks: The Return, la terza stagione della serie tv di Lynch, trasmessa nel 2017.

Nel 2018 le era stato diagnosticato il lupus e accusava un dolore cronico.

Continua a leggere su optimagazine.com.