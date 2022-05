Legacies cancellata da The CW. La lunga scia di sangue che si è lasciata dietro la rete giovane americana in questi giorni, ha fatto anche un’altra vittima illustre dopo l’addio a Charmed, Dynasty, Batwoman e Legends of Tomorrow, ovvero lo spin-off di The Vampire Diaries. Legacies aveva permesso ai fan dei Salvatore e di Elena di rimanere attaccati ancora ad un universo che hanno amato e conosciuto in ogni sua sfaccettatura almeno fino a quando ieri sera The CW non ha deciso di tagliare questa sorta di cordone ombelicale.

Milioni di spettatori in tutto il mondo adesso vedranno chiudersi le porte di Mistyc Falls per sempre o, almeno, fino a quando qualcuno non deciderà di riaprire quello scrigno con reboot o revival come sempre più spesso si usa in tv.

La notizia è stata data giovedì, durante la messa in onda della quarta stagione dello show, e questo significa che il finale della stagione 4 ora fungerà da finale di serie chiudendo definitivamente il sipario su The Vampire Diaries venerdì 16 giugno, tredici anni dopo il primo incontro di Elena e Stefan. Attualmente The Vampire Diaries è disponibile su Netflix e si parla anche dell’arrivo di Legacies dopo il successo ottenuto dalla serie ‘madre’, magari la piattaforma potrebbe pensare ad un degno finale per lo spin-off?

Molto dipenderà dal successo della serie sulla piattaforma anche se ormai sembra essere arrivato il momento di dire addio anche alla giovane Hope Mikaelson, la figlia di Klaus Mikaelson e Hayley Marshall, discendente di alcuni dei più potenti vampiri, lupi mannari e streghe. Attualmente la quarta stagione di Legacies in Italia è ancora inedita ma la terza è andata in onda su Italia1 la scorsa estate, possiamo attenderci che accada lo stesso anche con questi ultimi episodi?