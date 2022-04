Quali sono le serie tv Netflix di aprile 2022? Si conclude Ozark, mentre Better Call Saul comincia la sua discesa verso la fine. E poi c’è il box di The Vampire Diaries, tutte le stagioni della serie cult tratta dagli omonimi romanzi.

Pronti a scoprire le serie tv Netflix di aprile 2022 da non perdere?

Si comincia il 6 aprile con lo show Michela Giraud: La verità, lo giuro! In questo speciale comico, Michela Giraud racconta la sua verità, attraverso il punto di vista forte e autoironico che la contraddistingue da sempre. Racconti di vita vissuta, la sua infanzia e il rapporto con sua sorella, l’adolescenza, l’adattamento alla popolarità, gli stereotipi della vita e come è possibile abbatterli. Un viaggio nell’irriverente mondo di Michela Giraud, da intraprendere senza libretto di istruzioni.

L’8 aprile c’è Elite 5. Niente più giudizi, niente più regole per i protagonisti della serie spagnola, che in questa stagione riprenderanno con i soliti segreti e triangoli amorosi. Guzmán e Anderhanno lasciato la città dopo che il primo ha ucciso Armando. Cayetana è ancora alle prese con Phillipe. E poi c’è la new entry Bilal, che incrocerà la strada di Omar.

Il 19 aprile trovate la prima parte di Better Call Saul 6, ultima stagione dello spin-off di Breaking Bad. In quest’atto finale, il nostro avvocato ascende definitivamente al lato oscuro, facendolo diventare nel personaggio che abbiamo conosciuto e amato nella serie madre.

Il 20 aprile c’è il mystery di Russian Doll 2, che debutta a quasi tre anni dal rilascio della prima stagione. L’universo proporrà a Nadia nuovi enigmi, sempre più contorti a giudicare dal trailer.

Il 29 aprile preparatevi a dire addio a Ozark 4 con i restanti sette episodi. Ruth è ormai scatenata e pronta a mettere in atto la sua vendetta: riusciranno i Byrde a fermarla o le cose si rivolteranno contro di loro? Nella stessa data, il pubblico dirà addio anche a Grace and Frankie, che debutta con gli episodi conclusivi della settima stagione.

Il mese si chiude con il box di The Vampire Diaries. Il 30 aprile, Netflix rende disponibili tutte e otto le stagioni della serie cult che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo. Pronti a tornare a Mystic Falls, immergervi nelle atmosfere dark e lasciavi conquistare dai fratelli vampiri Stefan e Damon Salvatore?