Arriva Luke Mitchell in Legacies. Questo è l’annuncio che poco fa ha mandato in tilt i fan di The Vampire Diaries e del suo spin-off. Secondo quanto riporta la stampa americana sembra proprio che uno dei volti noti di Tomorrow People e di La Repubblica di Sarah, sarà nella serie con un ruolo ricorrente nei panni di un dio malevolo, Ken.

Secondo quanto rivela Deadline sembra che il personaggio di Luke Mitchell sarà quello di abbattere Hope Mikaelson e sostituirla come il più potente essere soprannaturale. La prima apparizione di Mitchell nei panni di Ken è fissata nell’episodio dal titolo “The Only Way Out is Trough”, il numero 14 della stagione in cui la Super Squad si riunisce per testare le proprie abilità, con l’aiuto di Vardemus (guest star Alexis Denisoff mentre Landon continua nella sua ricerca della pace.

La serie continua ad andare avanti nel racconto della mitologia alla base dei suoi personaggi e tutto lascia pensare che negli episodi finali della quarta stagione approfondiremo meglio il carattere degli dei introdotti nella narrazione. Il ritorno di Luke Mitchell a casa, su The CW, significa anche che l’attore reciterà insieme a sua moglie, Rebecca Breeds, apparsa all’inizio di questa stagione, riprendendo il suo ruolo da The Originals.

Al momento non sappiamo ancora se i due condivideranno lo schermo ma dopo l’annuncio dell’arrivo di Luke Mitchell e il ritorno di alcuni volti noti di The Originals (e The Vampire Diaries), i fan non stanno più nella pelle in vista del gran finale di questa stagione che potrebbe lasciare tutti senza parole. Proprio nei giorni scorsi TV Line ha annunciato che Charles Michael Davis e Nathaniel Buzolic appariranno nell’episodio 15 della quarta stagione di Legacies, in onda il 15 aprile e saranno raggiunti da Claire Holt (Rebekah Mikaelson) e Riley Voelkel (Freya Mikaelson).