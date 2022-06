Debutta Peaky Blinders 6 su Netflix, l’ultima stagione della serie è anche la prima senza l’attrice Helen McCrory, morta nell’aprile dello scorso anno dopo una lunga battaglia contro il cancro. La sua perdita ha comportato l’automatica eliminazione del suo personaggio, zia Polly, dal cast (anche perché sarebbe stato impossibile sostituirla).

L‘attrice sarà in qualche modo onorata nell’ultima stagione, come ha anticipato il protagonista Cillian Murphy: “Steve è riuscito a mantenerla molto, molto presente, cosa che penso sia un brillante tributo a lei e anche a Helen. Non siamo riusciti a realizzare la sua perdita mentre stavamo girando.”

Confermato il cast della scorsa stagione: Cillian Murphy nei panni di Tommy Shelby; Paul Anderson è Arthur Shelby jr; Sophie Rundle è Ada Thorne; Finn Cole è Michael Gray; Anya Taylor-Joy è Gina Grey; Sam Claflin è Sir Oswald Mosley; di ritorno Tom Hardy nel ruolo di Alfie Solomons; Kate Phillips è Linda Shelby; Aimee-Ffion Edwards è Esme Shelby-Lee; Charlene McKenna è Laura McKee; Packy Lee è Johnny Dogs; Benjamin Sofonia è Jimmy Jesus; Ned Dennehy è Charlie Strong; Neil Maskell è Winston Churchill; Harry Kirton è Finn Shelby; Daryl McCormack è Isaiah Jesus; Emmett J Scanlan è Billy Grade; Pauline Turner è Frances; Amber Anderson è Lady Diana Mitford; James Frecheville è Jack Nelson; e Stephen Graham è la new entry Hayden Stagg.

Il gran finale di Peaky Blinders durerà ben 81 minuti, concepito così per lanciare un potenziale film sequel, secondo le idee del creatore Steven Knight: “So esattamente di cosa si tratta. E so quali due storie racconterà. Come si svilupperà la storia, non lo so. Cosa accadrà dopo, voglio che dipenda dal film. Per quanto ne sappiamo qualcuno salterà fuori, e penso di sapere chi sarà”.

La sesta stagione di Peaky Blinders è scritta da Knight, mentre Anthony Byrne torna come regista dopo aver diretto la quinta. I produttori esecutivi sono Caryn Mandabach, Steven Knight, Jamie Glazebrook, David Mason, Anthony Byrne e Cillian Murphy.

