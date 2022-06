Google Maps, il servizio Internet geografico che permette la ricerca e la visualizzazione di carte geografiche di una buona parte del Pianeta, è costantemente a lavoro per garantire ai suoi utenti funzionalità sempre aggiornate. A tal proposito, proprio nelle ultime ore, il colosso di Mountain View ha introdotto una novità che si rivelerà piuttosto utile ed interessante per combattere nei migliori dei modi l’arrivo dell’estate, che si prospetta essere molto calda. La nuova funzione renderà note tutte le informazioni relative alla qualità dell’aria.

Con le giornate abbastanza torride, molte persone non vogliono restare chiuse in casa e quindi si recano all’aperto cercando i luoghi più freschi, ed ecco che la nuova funzione di Google Maps ci sarà di supporto qualora volessimo conoscere un posto nuovo oppure programmare un’attività all’aria aperta. Il servizio di geolocalizzazione di Google subentrerà in aiuto degli utenti, sia su Android che su iOS, mostrando loro l’Indice di Qualità dell’Aria (AQI), grazie a cui vengono visualizzati i livelli di qualità dell’aria, sana o nociva, e viene anche mostrata una guida per le attività da fare all’aperto. Ora come ora, questa particolare e utile funzione è disponibile solamente negli Stati Uniti e fa affidamento sulle informazioni emanate dalle autorità governative e da PurpleAir.

Per giunta, sempre attiva negli USA, vi è un’ulteriore funzionalità resa nota dal gruppo di sviluppatori di Google Maps che permetterà, nei migliori dei modi, di programmare le attività degli utenti all’aria aperta: si tratta di ulteriori informazioni connesse già alla funzione relativa agli incendi e che andranno ad elargire maggiori dettagli sulla presenza di fumo. Anche tale funzionalità si baserà sulle informazioni rese note dagli enti governativi come la National Oceanic and Atmospheric Administration. Per il momento, si spera che Big G si metta a lavoro per far sì che queste novità possano essere disponibili anche in Europa e quindi in Italia.

