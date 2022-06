Di nuovo Salmo con Takagi & Ketra per unire le forze insieme a Tha Supreme in un singolo a sorpresa. Bubble è il titolo, come annunciato dai 3 protagonisti nell’ultima ora sui social.

Salmo con Takagi & Ketra e Tha Supreme

Bubble, il nuovo singolo che vede Salmo con Takagi & Ketra e Tha Supreme, sarà fuori venerdì 10 giugno. Non è ancora reso noto quale sarà il frutto di questa collaborazione.

Abbiamo usato l’espressione “di nuovo” perché Salmo e il duo di producer più affiato della scena hanno già collaborato nella traccia Kumite presente nel nuovo album del rapper sardo Flop.

Salmo e Tha Supreme, invece, sono stati spesso partner in crime, raggiungendo livelli di massima autorevolezza nel Machete Mixtape 4 in cui il producer misterioso ha lavorato nelle tracce Ken Shiro e Doppiogang.

Salmo, inoltre, ha partecipato al Bloody Vinyl 3 di Slait, Tha Supreme, Low Kidd e Young Smiles, mettendo la voce nella traccia d’apertura Machete Satellite.

Salmo e Blocco 181

Recentemente Salmo ha sfoderato le sue doti recitative in Blocco 181, la serie TV ambientata nella periferia milanese di cui ha curato la parte artistica e nella quale ha indossato i panni di Snake.

La trama racconta lo scontro tra due clan, quelli del Blocco governati dal boss Nicola Rizzo, che vedono minacciato il loro territorio dall’arrivo dei Misa. A rendere più complicate le cose arriva l’amore tra Bea, sorella del boss dei Misa, e Mahdi, nipote del boss Rizzo del Blocco.

Lo sfondo è quello della parte più difficile della metropoli meneghina. La serie viene considerata una terza versione della narrazione di Gomorra e Suburra.

Maurizio Pisciottu, questo il nome di battesimo del rapper, da poco ha pubblicato la colonna sonora interamente curata da lui, alla quale hanno partecipato Guè Pequeno, Jake La Furia, Rose Villain, Noyz Narcos, Ensi e tanti altri.

