In Kumite di Salmo c’è una delle tante sfumature che abbiamo incontrato nel nuovo disco Flop. Il rapper sardo sa raccontarsi sfruttando tutte le potenzialità del suo flow: ora aggressivo e dalla lingua e penna taglienti, ora profondo e deciso, pronto a mettere a nudo le sue debolezze come di fronte a uno specchio. Lo ha fatto, in effetti, in una delle tante storie pubblicate su Instagram: Flop è un disco concepito in due momenti ad alta tensione emozionale. La pandemia nel primo caso, la fine della relazione con la ex nel secondo.

Maurizio Pisciottu non ha nascosto il suo ricorso agli psicofarmaci in un momento personale travagliato e di rottura, e se ascoltiamo Kumite ci accorgiamo della sua umanità. Non proprio una ballata, perché le ballate di Salmo sono “ballate di Salmo”, con quel tocco personale che lo rendono sempre una spanna avanti nella scena rap italiana.

In Kumite di Salmo c’è anche spazio per la melodia, con la quale Maurizio racconta gli strascichi di una relazione sbagliata senza farsi troppe domande, e senza preoccuparsi di trovare una risposta. Il rapper sardo fotografa, con questo singolo prodotto da Takagi & Ketra, uno dei tanti momenti esistenziali di chiunque abbia il dono della sensibilità: “Vuoi che ti ami o che lenisca l’insicurezza?”. Il titolo non è scelto a caso: il kumite, uno dei tre elementi fondamentali del karate che si basa sulla crescita reciproca dei praticanti l’allenamento.

Nell’annunciare Flop Salmo aveva parlato del “disco peggiore”, ma già dal primo ascolto ci accorgiamo del contrario. Flop è un disco completo in ogni parte, una reel di 46 minuti di sincerità e schiettezza, ma anche paure e determinazione. Come una catarsi, Maurizio Pisciottu offre ai suoi fan tutto ciò che ha passato sulla sua pelle in un anno di pandemia e insicurezze, e offre loro un riflesso cristallino.

