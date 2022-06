Come riporta il noto sito ‘SamMobile’ ,il Samsung Galaxy Z Flip 4 rappresenta uno dei device del colosso sudcoreano più attesi in questo 2022. Il telefono prenderà il testimone del predecessore Galaxy Z Flip 3, forse uno degli smartphone pieghevoli più venduti di sempre. Ora come ora si sa ben poco circa le modifiche che l’azienda introdurrà con questo dispositivo, come ad esempio l’equipaggiamento hardware e l’incremento della memoria di archiviazione, ma nelle ultime settimane sono giunti interessanti rumors che provano ad anticipare i principali dettagli.

Sempre SamMobile ha confermato in esclusiva che i due dispositivi Samsung Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4, la cui presentazione ufficiale è attesa tra circa due mesi (precisamente verso la fine di agosto), saranno dotati di un maggior spazio di storage interno. Il Samsung Galaxy Z Flip 4 sarà disponibile con 512GB di memoria interna e sarà anche la prima volta che il pieghevole a conchiglia di Samsung viene offerto con questo livello di capacità. Confermato anche il Galaxy Z Fold 4, che riceverà invece una variante da 1TB di memoria di archiviazione. Insomma, i fan apprezzeranno sicuramente questo cambiamento, ma è anche probabile che il produttore sudcoreano non includa uno slot per schede microSD sul Galaxy Z Flipv4, proprio come il Galaxy Z Flip 3 (quindi lo storage interno è sicuramente un elemento cruciale).

Il Samsung Galaxy Z Flip 4 va quindi a raddoppiare la memoria interna massima a 512GB. Il suo predecessore arriva, infatti, con 256GB. Confermato, inoltre, che il Galaxy Z Flip 4 verrà fornito con opzioni di archiviazione da 128GB, 256GB e 51 GB. I modelli che saranno venduti con 512GB di memoria interna portano le seguenti sigle: SM-F7210, SM-F721U1 e SM-F721N. In tal caso, resta solo da scoprire quale sarà il prezzo per i device con il raddoppio dello storage interno. Anche per quanto riguarda il Samsung Galaxy Z Fold 4 occorrerà capire se non presenterà il supporto microSD e quanto andrà ad influire sul prezzo lo spazio di archiviazione maggiorato.

