I Samsung Galaxy Watch 5 potrebbero ancora integrare un sensore di temperatura, nonostante la cosa fosse sembrata poco fattibile fino a poco tempo fa. Nell’ultima beta di Samsung Health sono stati rinvenuti riferimenti in merito alla funzione ‘Skin temperature during sleep‘ (temperatura della pelle durante il sonno, tradotto letteralmente), che lascia pensare che il sensore di temperatura potrebbe ancora arrivare a bordo dei Samsung Galaxy Watch 5 (recentemente era stato detto il colosso di Seul avesse accantonato la cosa in quanto, a causa della continua variazione della temperatura della pelle, non era ancora stato possibile restituire dei risultati attendibili affidandosi al solo algoritmo, al quale sarebbe stato meglio preferire un hardware vero e proprio per rivelare parametri di questo genere, cosa che al colosso di Seul non sarà certamente sfuggita, provando ad ovviare all’inconveniente in altro modo).

Come riportato da ‘androidpolice.com‘, la beta di Samsung Health, oltretutto, pare confermare anche la compatibilità dell’applicazione con questi prossimi indossabili. Adesso si torna a parlare della possibilità che i Samsung Galaxy Watch 5 sfoggino la funzione di rilevamento della temperatura corporea, anche se il dato pare essere collegato, nel caso specifico, alle ore notturne, e quindi alle fasi di riposo dell’individuo (cosa diversa dall’uso che se ne farebbe per misurare la temperatura ed un eventuale stato febbrile in corso).

Bisognerà aspettare il mese di agosto per vedere presentati i prossimi Samsung Galaxy Watch 5 (non ci sarà il modello Classic, ma solo quello Pro ad affiancare lo standard), sperando possano offrire qualcosa di nuovo a quanto già visto e che soprattutto garantiscano risultati affidabili. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com