Vasco a Napoli oggi, martedì 7 giugno: è il grande giorno del concerto allo Stadio Diego Armando Maradona, ex Stadio San Paolo. In questo articolo tutti i dettagli utili per assistere al concerto e le informazioni per raggiungere lo stadio con i mezzi pubblici e privati, inclusi i parcheggi ove lasciare il proprio veicolo.

L’apertura dei cancelli è fissata alle ore 15.30 ma il concerto non inizierà prima delle ore 21.20. Dalle ore 19.00 ci saranno dei gruppi in apertura dello spettacolo. Chi avesse bisogno di recarsi al box office, in cassa, potrà farlo dalle ore 15.00.

Allo Stadio Maradona, per il concerto di Vasco a Napoli, gli ingressi sono assegnati in base alla tipologia di biglietto acquistato. I fan sono quindi invitasti a verificare il settore acquistato per recarsi all’ingresso apposito.

Orari

15:00 Apertura box office (situato presso piazza Gabriele D’Annunzio)

15:30 Apertura porte



19:00 Inizio concerto supporto

21:20 Inizio concerto Vasco Rossi

Ingressi Stadio Maradona

Ingresso 1-4 Tribuna Posillipo

Ingresso 5 Prato Gold

Ingresso 16-17 Distinti numerati

Ingresso 18-20 Distinti non numerati

Ingresso 25 Curva A non numerati

Ingresso 26 Prato

Come raggiungere lo Stadio Maradona con i mezzi pubblici

Lo stadio si raggiunge in bus e in metropolitana. Con la metropolitana prendere Linea 2: da Piazza Garibaldi e da Pozzuoli – Fermata Campi Flegrei. Con il bus, dettagli di seguito:

dalla Stazione Centrale: 151 ANM con direzione Piazzale Tecchio (in Piazza Garibaldi o stazione EAV Circumvesuviana di corso Garibaldi);

• dall’aeroporto di Capodichino: linea Alibus per Piazza Garibaldi (costo 4 Euro) e poi Servizio metropolitano Trenitalia Linea 2 o linea bus ANM 151 con fermata Campi Flegrei; dal Molo Beverello: prendere il 151 ANM in direzione Piazzale Tecchio o EAV linea M1 in direzione Pozzuoli che parte dalla Circumvesuviana di corso Garibaldi; bus EAV Monte di Procida in direzione Pozzuoli che parte da Piazza Garibaldi;

da Piazza Vittoria: prendere le linee ANM:151-618-R7-C12* in direzione Piazzale Tecchio, linea M1 e Monte di Procida EAV.

da Vomero/Arenella/Secondigliano/Chiaiano: prendere la metropolitana ANM linea 1e interscambiare al Museo con la linea metropolitana Trenitalia linea 2

*Scendere alla Loggetta e proseguire a piedi verso lo stadio

Come raggiungere lo Stadio Maradona con l’auto: i parcheggi

Se si decide di raggiungere il concerto di Vasco a Napoli in macchina, è necessario prendere la tangenziale e sceglie l’uscita Fuorigrotta o Agnano. Per parcheggiare si consiglia l’uscita Agnano per usufruire dei parcheggi a Bagnoli. In alternativa, nei pressi dello stadio sono disponibili garage a pagamento.

Scaletta Vasco a Napoli, 7 giugno

XI comandamento

L’uomo più semplice

Ti prendo e ti porto via

Se ti potessi dire

Senza parole

Amore… aiuto

…Muoviti!

La pioggia alla domenica

Un senso

L’amore l’amore

Interludio 2022

Tu ce l’hai con me

C’è chi dice no

Gli spari sopra

…..Stupendo

Siamo soli

Una canzone d’amore buttata via

Ti taglio la gola

Rewind

Delusa

Eh… già

Siamo qui

(bis)

Sballi ravvicinati del terzo tipo

Toffee

Sally

Siamo solo noi

Vita spericolata / Canzone

Albachiara

