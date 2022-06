Arriva la prima serie tv di Guillermo Del Toro, Cabinet of Curiosities, una raccolta antologica di storie horror dirette dai registi più innovativi del genere. Lo show racconterà una varietà di storie spaventose, curate da team creativi con la collaborazione di un cast di all-stars, il tutto supervisionato dallo stesso regista di Nightmare Alley – La Fiera delle Illusioni.

Netflix ha rilasciato un teaser della serie tv di Guillermo Del Toro che non svela nulla sulle storie che vedremo. Anzi, introduce i nomi delle persone coinvolte nel progetto. Alcuni dei registi che dirigeranno gli episodi sono Jennifer Kent (The Babadook), David Prior (The Empty Man), Catherine Hardwicke (Twilight), Ana Lily Amirpour (A Girl Walks Home Alone at Night) e tanti altri.

Insieme a tutti questi registi, la serie vedrà nel cast anche Essie Davis (The Babadook), Andrew Lincoln (The Walking Dead), F. Murray Abraham (Mythic Quest), Tim Blake Nelson (Watchmen), Crispin Glover, Peter Weller (Robocop), Rupert Grint (Harry Potter) e tanti altri ancora.

Panos Cosmatos, Jennifer Kent e Vincenzo Natali scriveranno e dirigeranno singoli episodi della serie, che Del Toro sarà produttore esecutivo e agirà come co-showrunner. Inizialmente il titolo scelto era Guillermo del Toro Presents 10 After Midnight, cambiato poi in quello che conosciamo. C’è indubbiamente grande attesa per il progetto del regista, conosciuto nel panorama hollywoodiano per i suoi film dark fantasy che fondano la fiaba con il genere horror. Del Toro ha vinto due Oscar nel 2018, uno al miglior regista e uno al miglior film entrambi per La Forma dell’Acqua.

Cabinet of Curiosities è composta da otto episodi della prima stagione, ma la serie tv non ha ancora una data di uscita. Di seguito il teaser trailer in lingua originale:

