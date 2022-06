Gli ascolti de L’Isola dei Famosi 2022 volano alto e tutto grazie alle piratesse che ieri sera sono sbarcate in Honduras. Naturalmente stiamo parlando di due dei personaggi più discussi delle ultime edizioni del programma ovvero Soleil Sorge, la regina delle prove leader, e Vera Gemma che ha fatto della sua veracità il suo punto di forza. Ieri le due sono tornate nel programma solo per vivacizzare un po’ i naufraghi e, a quanto pare, anche gli ascolti tv.

La figlia dell’attore Giuliano Gemma ha avuto modo di dire la sua sugli uomini dell’Isola etichettando Edoardo come un po’ troppo ‘grande’ rispetto ai suoi standard, mentre Soleil Sorge si è lanciata in una prova che ha fatto discutere. In realtà nessuno ha avuto modo di seguire la prova quando la bella Soleil si è messa in posa sulla ruota con il lato B in bella mostra e assumendo posizioni che hanno fatto uscire di testa i maschietti e hanno innervosito le donne.

Il popolo dei social si è subito acceso e le polemiche non sono mancate accusando Soleil Sorge di essere andata fino in Honduras per fare ‘l’unica cosa che sa fare’, ovvero provocare ed essere volgare, ma è davvero così ‘grave’ quella che ha fatto l’ex gieffina ieri sera? Ecco il video del momento:

Polemiche e non, gli ascolti dell’Isola dei Famosi 2022 volano alto e la puntata di ieri sera ha registrato 2.461.000 spettatori per uno share del 20.5%. Alla luce di questo rialzo la produzione potrebbe decidere di dedicare il bis alle due piratesse oppure tutto è destinato a finire come una cometa dal passaggio solitario? Lo scopriremo nelle prossime ore magari seguendo le due naufraghe sui social.