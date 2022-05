Con la partecipazione di Blind a L’Isola Dei Famosi ai naufraghi si unisce un rapper, una giovane promessa della scena italiana che ha trovato la sua rampa di lancio con X Factor e ora si consacra al grande pubblico mostrando il suo lato più umano.

Chi è Blind

Blind è il nome d’arte di Franco Popi Rujan. Franco nasce a Perugia il 13 gennaio 2000 da genitori romeni e cresce a Ponte San Giovanni. Il giovane rapper scopre la passione per la musica tra i 15 e i 16 anni, quando scrive le sue prime rime ispirandosi ai grandi nomi dell’hip hop americano. Come loro, Franco Popi Rujan ama descrivere i sobborghi in cui ha vissuto e in cui vive ancora oggi.

Il nome “Blind” significa “cieco”, e Franco sceglie questo nome d’arte perché si considera cieco di fronte a barriere e convenzioni, concedendosi di osservare oltre. Nel 2020 ha partecipato alla 14esima edizione di X Factor e ha presentato l’inedito Cuore Nero, conquistando la fiducia di Emma Marrone e ottenendo un certo successo con l’inclusione nel disco X Factor Mixtape.

Durante la puntata finale si è classificato terzo dopo Casadilego e i Little Pieces Of Marmelade. Sempre nel 2020 è uscito il suo primo album, Cuore Nero, che include altri singoli come Affari Tuoi e Cicatrici. Tra i produttori di successo che hanno contribuito alla realizzazione del disco troviamo Frenetik&Orang3, Big Fish e Frankie Watch. Il suo ultimo singolo è Non Mi Perdo Più (2022).

Blind a L’Isola Dei Famosi

Blind è arrivato all’Isola Dei Famosi verso la fine di marzo 2022. Nelle ultime settimane il rapper ha avuto un battibecco con Nicolas Vaporidis dopo che l’attore lo aveva apostrofato come “burattino senza personalità”, scatenando la reazione del giovane artista: “Sto prendendo insulti pesanti, mi sono rotto i co***oni”.

Per questo motivo la zia di Blind era intervenuta sui social sostenendo che il nipote fosse “finito in un branco di lupi”. Ultimamente Blind ha perso al televoto contro Vaporidis, per questo ha lasciato la Palapa per approdare a Playa Sgamada, la spiaggia degli eliminati.

