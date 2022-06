Di Edoardo Tavassi si è sentito parlare per la sua intensa attività sui social in cui, come lui stesso sottolinea, pubblica contenuti creati in ambito medico. È anche il fratello dell’influencer ed ex gieffina Guendalina Tavassi.

Chi è Edoardo Tavassi

Edoardo Tavassi nasce a Roma nel 1985. Nonostante la sua intensa attività da videomaker documentata sui social, Edoardo è molto riservato sulla sua vita privata.

La sua relazione più importante è stata con Lucia Martella, da lui definita la fidanzata storica. Nel 2020 ha iniziato a frequentare Diana Del Bufalo con la quale ha trascorso il lockdown dovuto alla pandemia del Covid-19.

Sua sorella d’arte è Guendalina, influencer ed ex gieffina che recentemente è balzata agli onori delle cronache per aver lasciato L’Isola Dei Famosi 2022 a seguito della scarcerazione dell’ex marito violento. Nella sua vita, come già detto, Edoardo si occupa di contenuti in ambito medico.

Insieme a Lucia, il videomaker lavora spesso a stretto contatto con i chirurghi per documentare il loro operato. Ecco una sua dichiarazione rilasciata a Sorrisi E Canzoni:

“Cercherò di essere chiaro così vi spiego che lavoro fa Edoardo. Io ho una piccola società, insieme a Lucia, che si occupa di creare contenuti in ambito medico. Quindi cardiologo, dentista, osteopata… Ma in particolare, diciamo che siamo focalizzati sulla chirurgia plastica ed estetica. Collaboriamo anche con delle cliniche. Io nello specifico che faccio? Essendo videomaker riprendo interventi di chirurgia plastica, il chirurgo che spiega un intervento”.

Edoardo Tavassi all’Isola Dei Famosi 2022

Sulla sua partecipazione all’Isola Dei Famosi 2022 insieme alla sorella Edoardo ha detto: “Siamo molto competitivi. Abbiamo fatto molti viaggi insieme ed è sempre una risata e cinque litigi. Ci vogliamo bene ma siamo completamente diversi“.

Edoardo è molto attaccato alla famiglia e nella sua valigia porta sempre una foto dei nonni. Recentemente si è infortunato ad un ginocchio e potrebbe decidere di lasciare l’isola, anche se per l’intero percorso del reality ha sempre dimostrato grande tenacia e spirito d’iniziativa, soprattutto una grande abilità nell’accendere il fuoco in maniera naturale.

