Dimenticate i vestiti d’epoca e le campagne de Il Segreto e di Una Vita, il pomeriggio di Canale5 da oggi ospita la novità spagnola Un Altro Domani destinata a tenerci compagnia prendendo il posto di Uomini e donne a partire da oggi, 6 giugno. Al centro della serie, l’anticonformismo di due donne, nonna e nipote, ognuna delle quali femminista a proprio modo ma desiderose di cambiare il mondo lottando per l’amore la giustizia.

Un Altro Domani racconterà, in epoche diverse, la storia di due donne, nonna e nipote, la prima è Carmen (Amparo Piñero), che sbarca nella Guinea negli anni ’50 all’epoca della colonizzazione spagnola, la seconda è Julia (Laura Ledesma), trentenne, vive nell’odierna Spagna e ha ereditato la casa di montagna dal padre.

Le anticipazioni delle prime puntate di Un Altro Domani rivelano che Julia è una ragazza di città con una vita perfettamente organizzata, un ottimo lavoro e un fidanzato perfetto con cui è sul punto di sposarsi. Ma qualche giorno prima del matrimonio riceve una notizia sconvolgente che la porta a trasferirsi in un piccolo paese vicino Madrid, nella vecchia casa di Carmen, una donna con la quale ha un legame molto speciale che cambierà la sua vita per sempre.

Da lunedì 6 giugno alle 14.45 arriva #UnAltroDomani, la serie più attesa del day-time estivo di #Canale5 pic.twitter.com/uoZd9GPmIq — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) June 4, 2022

Anni prima, Carmen era fuggita dalla Guinea Spagnola dopo esser stata coinvolta in un tragico evento, e si era stabilita nel paese. Un lungo viaggio che aveva intrapreso in compagnia dei suoi diari e di un amore tanto passionale quanto proibito, cosa conosceremo della sua storia e come cambierà tutto questo la vita di Julia?

Nel cast di Dos Vidas (questo il titolo originale di Un Altro Domani), oltre a Ledesma e Piñero, ci saranno alcuni volti noti al pubblico dell’ammiraglia Mediaset: Manuel Regueiro, Iago Garcia, Aída de la Cruz e Borè Buika, tutti e quattro già visti tra i protagonisti de Il Segreto.