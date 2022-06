Possiamo senz’altro dire che è arrivata l’ora delle offerte Amazon per smartwatch economici e funzionali, come quelli Xiaomi ma anche Amazfit. Ci sono un paio di proposte del popolare e-commerce davvero interessanti in questo lunedì 6 giugno. In entrambi i casi, con una spesa minima di 70 euro o qualche spicciolo in più si riuscirà ad ottenere un dispositivo davvero valido e funzionale.

La prima delle offerte Amazon che riguardano gli smartwatch è quella con protagonista l’Amazfit GTS 2 Mini. Il dispositivo, tra i suoi punti di forza innegabili, ha uno schermo AMOLED da 1,55 pollici, il tracciamento di ben 68 modalità sportive, naturalmente è Impermeabile ed integra il modulo GPS, la funzione di monitoraggio SpO2. La durata della batteria è stimata in ben 14 giorni di utilizzo e il device include anche l’assistente vocale Alexa Insomma, la soluzione non manca di alcun plus e ora è a disposizione per la vendita a soli 71,90 euro anziché 89.90 euro. Un risparmio a concreto del 20%, tanto più interessante perché abbinato ad una consegna del device rapida, entro e non oltre questo mercoledì 8 giugno.

Le offerte Amazon per la categoria smartwatch non finiscono qui in questo lunedì 6 giugno. Oltre al modello Amazfit, spendendo ancora meno rispetto al precedente modello, è possibile portare a casa anche uno Xiaomi Mi Watch Lite. Il display in dotazione è da 1,4 pollici, ancora il sistema di posizionamento è GPS + GLONASS, per una maggiore precisione della rivelazione. Il dispositivo, In aggiunta, le modalità di allenamento di base sono 11 mentre l’autonomia del dispositivo è stimata in 9 giorni. Il costo della soluzione scende ora a 67,98 euro per il modello nella colorazione nacy blue. La spedizione è immediata con consegna già domani 7 giugno.

