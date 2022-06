Non manca poi così tanto all’aggiornamento One UI 4.1.1 per i Samsung Galaxy supportati. Nel corso dell’estate dovremmo toccare con mano la nuova interfaccia integrativa rispetto alla One UI 4.1, precedente la grande rivoluzione attesa per la One UI 5.0. La finestra temporale del lancio sarebbe abbastanza definitiva, pure sulla base di alcune indicazioni ufficiali appena fornite.

La conferma assoluta della One UI 4.1.1 in dirittura d’arrivo proviene oggi da un rappresentante della stessa Samsung, intervenuto sul forum di supporto Samsung Community nella sua versione sudcoreana. Parlando di un bug da risolvere nell’esperienza software One 4.1, il referente ha citato proprio l’update successivo One 4.1.1 come risolutivo. Nessun riferimento, per dire, al firmware più corposo One 5.0 che dunque sarà solo successivo.

Quale potrebbe essere la finestra di lancio della One UI 4.1.1? Senza alcun dubbio, l’annuncio della distribuzione potrebbe fare capolino nel corso dell’evento Unpacked di agosto. Si tratta di un rituale keynote del produttore che vede, come sempre, il lancio di nuovo hardware. Archiviata oramai del tutto la serie Note, nel corso della presentazione 2022, ci sarà spazio per i Galaxy Z Fold 4 e i Galaxy Z Flip 4. I due dispositivi foldable, senza dubbio, saranno i primi a beneficiare della nuova esperienza software. Di seguito e a catena, sarà anche il momento di tanti altri Galaxy a partire dai top di gamma attuali Galaxy S22, gli altri dispositivi della serie S e Note, per poi passare anche ai Galaxy A e M supportati.

Non sappiamo esattamente quali saranno le novità portate dalla One Ui 4.1.1 sui Samsung Galaxy. Non si attendono grandi novità in termini di nuove funzioni, piuttosto qualche cambiamento grafico e un generale miglioramento di prestazioni e performance. La vera rivoluzione dovrebbe essere invece appannaggio esclusivo della One UI 5.0 che si accompagnerà poi ad Android 13.

