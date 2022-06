Android Auto per gli smartphone è quasi prossimo a dire addio. Mancano solamente poche settimane alla riprogettazione ufficiale della dashboard del sistema di infotainment di Google, che verrà finalmente lanciata agli utenti finali verso l’inizio dell’estate ormai prossima. Il colosso di Mountain View si è messo anche a lavoro su un nuovo misterioso processo di configurazione, malgrado non fosse ancora del tutto chiaro quali modifiche fossero state apportate. Non appena la versione finale di Android Auto farà un ulteriore passo in avanti, seguirà il prossimo aggiornamento beta che arriverà alla versione 7.8, recando con sé probabilmente anche un’altra preparazione per il tanto atteso rinnovamento di Android Auto.

Come è stato notato dall’utente u/Gianfcal su Reddit, qualche giorno fa è stata inviata una notifica agli utenti di Android Auto in cui viene discusso di un nuovo test di configurazione. Non è abbastanza chiaro, però, se questo sia stato implementato solo per i beta tester. Il tipster che ha eseguito il nuovo test di configurazione ha notato che non vi è stato alcun cambiamento rispetto al solito processo. Con molta probabilità, Google sta cercando di semplificare il suo procedimento di configurazione iniziale con una nuova riprogettazione della dashboard, tra l’altro in concomitanza con il rilascio di Android 13. Potrebbe anche limitarsi a un test di modifiche non rivolte all’utente, che andrebbero ad accelerare le connessioni iniziali.

Insomma, ora come ora c’è da dire che sfortunatamente non esiste ancora un changelog ufficiale e quindi non si sa cosa sia realmente cambiato con le nuove modifiche apportate (anche se l’utente @mazetheface ha spiegato che adesso riesce a modificare il codec audio nelle impostazioni dello sviluppatore, cosa che potrebbe rappresentare una novità). Detto ciò, non ci resta che rimanere aggiornati su tale vicenda così da poter discutere dei nuovi dettagli in arrivo.

