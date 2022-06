Ci sono delle offerte Fire Stick su Amazon imperdibili in questo inizio giugno. Il dispositivo che rende smart anche le TV tradizionali sta diventando un valido alleato in questo momento di transizione al nuovo digitale terrestre, almeno per chi non ha intenzione di cambiare il proprio apparecchio televisivo. Per questo motivo, considerare una minima spesa per ottenere uno dei modelli proposti da Amazon potrebbe essere più che conveniente.

Con meno di 20 euro, per l’esattezza a soli 19,90 euro, è possibile già accaparrarsi il modello base della Fire Stick su Amazon. Si tratta del modello Lite senza pulsanti per la TV ma con i comandi vocali per Alexa e lo streaming in HD. La soluzione costerebbe di norma 30 euro ma in queste ore è possibile portarla a casa a soli 19,90. tra l’altro anche con spedizione immediata entro domani.

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) |... La nuova generazione del nostro dispositivo per lo streaming più...

Meno disordine, più controllo - Con il telecomando vocale Alexa puoi...

Per chi punta ad un modello più accessoriato, tra le offerte Fire Stick su Amazon c’è anche la variante superiore a quella Lite per la presenza dei pulsanti per il televisore sul telecomando. Anche questa soluzione è proposta ad un prezzo inferiore di listino rispetto al solito, ossia a 24.90 euro anziché a 39.90. La spedizione di questo modello sarà anch’essa immediata, con consegne in uno o al massimo due giorni lavorativi.

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) |... La nuova generazione del nostro dispositivo per lo streaming più...

Meno disordine, più controllo - Con il telecomando vocale Alexa puoi...

Per finire, tra le offerte Fire Stick su Amazon di questo weekend ci sono anche quelle per la soluzione 4K Max del dispositivo. Si tratta del dispositivo top di gamma della serie che vanta la massima qualità possibile dello streaming, l’apertura delle app più veloce, il supporto della tecnologia Wi-Fi 6, oltre che tutte le caratteristiche hardware presenti nei modelli meno costosi. Questa soluzione ora costa solo 39.90 euro anziché 64,90 euro.

Ti presentiamo Fire TV Stick 4K Max, Wi-Fi 6, con telecomando vocale... Il nostro lettore multimediale più potente, con il 40% di potenza in...

Supporto per Wi-Fi 6 di ultima generazione - Goditi una riproduzione...

