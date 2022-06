Dopo la delusione doppia per l’eliminazione ai prossimi Mondiali in Qatar 2022 e la disfatta contro l’Argentina nella ‘Finalissima’ di Wembley, l’Italia del CT Roberto Mancini deve assolutamente cambiare pagina e aprire un nuovo ciclo. In questo mese di giugno agli azzurri spetta un vero e proprio tour de force: infatti, questa sera alle ore 20.45 ci sarà l’esordio di UEFA Nations League al Renato Dall’Ara di Bologna contro la Germania. Il Gruppo A3, piuttosto caldo, comprende anche l’Ungheria e l’Inghilterra (che l’Italia ritroverà dopo averla sconfitta ai rigori nella finale degli Europei). Scopriamo insieme tutti i dettagli su dove vedere la diretta TV e streaming del match e le probabili formazioni.

La prima giornata del girone A di Nations League tra Italia e Germania, in programma questa sera 4 giugno presso lo stadio Dall’Ara di Bologna e con calcio d’inizio alle ore 20.45, sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva in chiaro su Rai 1 (che possiede i diritti delle partite della Nazionale italiana). La partita si potrà vedere anche in diretta streaming gratuita su Rai Play: basterà semplicemente collegarsi al sito tramite PC, smartphone o tablet oppure scaricare l’app su uno dei dispositivi mobili. La telecronaca sarà affidata ai microfoni di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

Di seguito ecco le probabili formazioni di Italia-Germania:

ITALIA (4-3-3) con: Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Spinazzola; Locatelli, Cristante, Tonali; Politano, Scamacca, Pellegrini. CT. Mancini.

GERMANIA (4-2-3-1) con: Neuer; Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Sané; Werner. CT. Flick.

Per i prossimi appuntamenti della Nations League gli azzurri affronteranno gli ungheresi martedì 7 giugno e gli inglesi sabato 11 giugno, entrambe le sfide alle ore 20.45. Mentre martedì 14 (ore 20.45) l’Italia dovrà vedersela di nuovo con i tedeschi per il match di ritorno in programma a Mönchengladbach. Buon divertimento a tutti.

