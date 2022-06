I Muse a Milano nel 2022 terranno un concerto in autunno. Lo spettacolo è stato appena annunciato e trascina con sé diverse polemiche, a partire dalla location in cui si terrà l’evento. I Muse, che nel nostro Paese si sono sempre esibiti nei palasport, questa volta saranno in concerto all’Alcatraz di Milano, una location molto più ristretta e meno capiente, che accoglierà meno fan.

I prezzi dei biglietti? Non hanno nulla a che fare con gli show nei club. Per un biglietto per i Muse a Milano nel 2022 si pagano infatti 80 euro ai quali si aggiungono i diritti di prevendita.

Si parla di un tour esclusivo che toccherà solo poche città: 7 per l’esattezza tra Stati Uniti ed Europa. Il 26 ottobre 2022 i Muse saranno a Milano per esibirsi all’Alcatraz di Milano per un concerto molto atteso dal pubblico nostrano ma solo pochi potranno accedervi.

“Ci siamo divertiti così tanto ai nostri recenti spettacoli di beneficenza all’Apollo di Londra, il mese scorso, che volevamo suonare in teatri più piccoli nei quali non suonavamo da diverso tempo sia negli Stati Uniti, sia in Europa”, le parole del gruppo che rilascerà il nuovo album il 26 agosto. Si intitola Will of The People ed è stato anticipato dal singolo omonimo, “una storia di fantasia ambientata in un meta-verso fittizio su un pianeta immaginario, governato da uno stato autoritario fittizia, gestito da un algoritmo fittizia manifestato da un data center fittizio che gestisce una banca fittizia che stampa una valuta fittizia che controlla una popolazione fittizia che occupa un luogo fittizio città che contiene un appartamento immaginario in cui un uomo immaginario si è svegliato un giorno e ha pensato “fa****o”, dice il frontman della band Matt Bellamy.

I Muse terranno un numero limitato di spettacoli ad ottobre negli Stati Uniti e in poche e selezionate città europee:

4 ottobre 2022 Los Angeles @ The Wiltern

11 ottobre 2022 Chicago @ The Riviera Theatre

14 ottobre 2022 Toronto @ The History

16 ottobre 2022 New York City @ The Beacon Theatre

23 ottobre 2022 Amsterdam @ Royal Theatre Carre

25 ottobre 2022 Parigi @ Salle Pleyel

26 ottobre 2022 Milano @ Alcatraz

I biglietti per i Muse a Milano nel 2022 saranno disponibili in anteprima per gli utenti che hanno pre-ordinato l’album dalle ore 10.00 di martedì 21 giugno 2022 su www.ticketmaster.it. La vendita generale dei biglietti è aperta dalle ore 10.00 di venerdì 24 giugno 2022 su TicketOne, TicketMaster e VivaTicket.